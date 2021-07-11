الامارات | فنانة تايلاندية تكرّم أبطال «الأنيمي» الخياليين الذين ماتوا مبكرين

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة تايلاندية تكرّم أبطال «الأنيمي» الخياليين الذين ماتوا مبكرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزيّن صور عشرات من شخصيات الإنيمي جداراً في صالة عرض في بانكوك، مع وجود منصة أمام كل منها، لوضع الزهور عليها، كتحية لهؤلاء الأبطال الخياليين الذين ماتوا مبكرين.

ويضم معرض «ذي 2 دي أفترلايف»، الذي أقامته الفنانة جينيبها نيفاسابوت، 50 شخصية، شاءت أن تمارس طقوس الحداد عليها، بعدما أحبتها في مسلسلات «مانغا» الشعبية التي ظهرت فيها.

وتقوم فكرة المعرض «على الغوص في أسباب تأثير هذه الشخصيات العميق في الجمهور»، كما قالت الفنانة البالغة 22 عاماً.

وقد حادت الفنانة قليلاً عن أسلوب «الإنيمي»، فرسمت الأبطال الراحلين بطريقة رسم لوحات زيتية عائدة إلى شخصيات حقيقية.

وتقول جينيبها «أرى هذه الشخصيات كأناس حقيقيين. هم بمثابة أفراد عائلتي، لذا، قررت أن أرسمها، بحيث تشبه أشخاصاً حقيقيين قدر الإمكان».

وتتمتع الإنيمي اليابانية ومسلسلات المانغا بشعبية وافرة في المملكة، مع عقد لقاءات كبيرة متكررة في بانكوك، قبل تفشي جائحة «كوفيد-19» كانت تجتذب حشوداً ضخمة من مرتدي أزياء الأبطال.

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