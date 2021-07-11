الامارات | «دبي للثقافة» تستعد لتخريج مرشديها الثقافيين الصغار

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تستعد لتخريج مرشديها الثقافيين الصغار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق مخيمها الصيفي في المتاحف 2021 لطلبة المدارس من 4 يوليو حتى 12 أغسطس 2021، واعدةً الصغار بصيف مفعم بالثقافة وتعزيز المهارات مع باقة حافلة بالأنشطة الشيّقة والمبتكرة، ضمن برنامج «المرشد الثقافي المعتمد».

وقالت هناء محمد أيوب، مدير قسم الإرشاد الثقافي والبرامج في متحف الاتحاد: «تأتي هذه المبادرة في إطار التزام (دبي للثقافة) بتحفيز الإبداع والابتكار لدى الناشئة، واكتشاف وتطوير المواهب الوطنية وتنميتها، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال لاستثمار أوقاتهم على الشكل الأمثل خلال إجازتهم المدرسية الصيفية. كما نهدف من خلال المبادرة أيضاً إلى تعزيز حضور المتاحف بين الأجيال الجديدة، كوجهة رئيسة تسهم في تكوين ثقافة مجتمعية غنية، ينتقلون منها إلى صناعة المستقبل، وتوثيق علاقة النشء بتاريخ دولة الإمارات وإرثها العريق، وإبقاء التراث الثقافي الإماراتي حاضراً في عقول وقلوب الأجيال الصاعدة وتحفيزها على الاستلهام من قصة تأسيس الدولة وإنجازاتها المبهرة في مواصلة مسيرة التطوير والازدهار فيها، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً».

وأعدَّت «دبي للثقافة» رحلة فريدة للصغار مع برنامج «المرشد الثقافي المعتمد» الذي سيكون هجيناً هذا العام، حيث سيمنح الطلاب فرصة الاختيار ما بين البرنامج الواقعي أو البرنامج الافتراضي، وسيتيح لهم قيادة جولات إرشادية في المتاحف التابعة لدبي للثقافة، وهي: متحف الاتحاد، ومتحف الشندغة، ومتحف نايف، ومتحف المسكوكات، ومتحف دبي، ومتحف الشاعر العقيلي. وفي البرنامج الواقعي المقام في متحف الاتحاد، سيتدرب الطلاب على كيفية قيادة الجولات الثقافية في أقسام المتحف المختلفة، وسيحصلون على فرصة لتنمية معارفهم حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومقتنيات آبائها المؤسسين وتاريخها، والقيام بجولات خاصة للمباني التاريخية الموجودة في حديقة المتحف، مثل مبنى دار الاتحاد وقصر الضيافة. أما البرنامج الافتراضي لـ«المرشد الثقافي المعتمد» فيتيح للمشاركين تعلُّم أساليب وطرق قيادة الجولات الإرشادية الافتراضية لجميع متاحف دبي للثقافة، ويقدم للطالب فرصة لاكتساب مهارات الإرشاد الثقافي التي تسهم في تنمية مهارات التواصل لديه من خلال معلوماته الثقافية المرتبطة بتراث وتاريخ الإمارات.

• جولات فعلية وافتراضية شيّقة وغنية بالمعارف في متاحف دبي.

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