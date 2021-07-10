زوجة عماد متعب.. كيف وضعت اللاعب في مواقف هجوم: ملابس مثيرة وتنمر على خادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زوجة عماد متعب، يارا ناعوم، ملكة جمال مصر لعام 2008، ظل اسمها مقترنا بالمواقف الجدلية بين الحين والآخر، ربما بدأ الأمر منذ إعلان لاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق خطبته منها، وظل في مرمى هجوم الجماهير التي نصبت أنفُسها قُضاة لمحاكمته.

التعليق على إطلالتها، وتداول صورها خلال المسابقة بملابس السباحة، كلاهما أمور باتت الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بها لمهاجمة اللاعب في كل مرة بسبب زوجته.

وعلى الرغم من خروج «متعب» في كل مرة للدفاع عن زوجته ودعمها، إلا أن الجماهير تعود مُجددًا لمهاجمته شخصيًا بسبب زوجته، ولعل آخر هذا الهجوم كان بشأن إطلالة «يارا» أمس في الجونة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، مواقف هاجم فيها الجمهور عماد متعب بسبب زوجته.

ظهورها في المقصورة

بات الهجوم يرافق الثنائي، منذ خطبتهما في سبتمبر 2010، وذلك بعدما ظهرت معه فى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمشاهدة إحدى مبارايات دوري المجموعات في البطولة الأفريقية، وعلى الفور قرر الجمهور مهاجمة اللاعب، بسبب يارا حينها بشكل فج وقرر الدفاع عنها مرارًا وتكرارًا.

تهديد برفع صورتها بالمايوه

في يونيو 2011، أثناء مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، التي استضافها استاد القاهرة الدولي، قرر بعض جماهير الزمالك الهتاف باسم يارا وعماد، بل والتهديد برفع صورها بالمايوه خلال تواجدها بفعاليات مسابقة ملكة جمال مصر، ليعود فيما بعد جماهير الأهلي بإلقاء اللوم عليه حال تدهور مستواه.

هجوم بسبب تنمرها على شغالة

وتعرض اللاعب وزوجته، خلال العام الماضي، لحملة هجوم واسعة، بعدما رفضت «يارا» نزول أحد الشغالات لحمام السباحة، والتنمر عليها، وذلك عندما ذهبت برفقة زوجها وأولادها وجليسة الأطفال إلى إحدى المنتجعات الخاصة في الغردقة، وتنمرت على إحدي العاملات ووجهت لها حديثها قائلة: «الشغالة متنزلش أنا مش هنزل المياه مكان الشغالة».

وعلى الفور هاجمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجموا اللاعب أيضًا، خاصة بعدما دافع عن زوجته، دون تقديم الاعتذار للخادمة.

الهجوم على عماد متعب بسبب فستان في الجونة

وتعرض الكابتن عماد متعب، لاعب نادي الأهلي السابق، لهجوم لاذع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بسبب أحدث ظهور لزوجته، ملكة جمال مصر السابقة يارا ناعوم.

وشاركت زوجة لاعب النادي الأهلي السابق، صورة جديدة لها خلال تواجدها بمدينة الجونة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لم تظهر فيها بوجهها، مستعرضة رشاقتها وفستانها المميز.

وجاء الفستان باللون الأصفر من البيليسيه، كاشفًا للظهر تمامًا من أعلى، ما دفع جمهورها لمهاجمة الإطلالة، والهجوم على «متعب».

ودوّن الرواد: «إيه ده يا كابتن؟»، «مش هتدخل الجنة يا كابتن»، «إيه يا متعب فيه إيه؟».