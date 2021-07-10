خطوبة ابن سيد رجب.. إطلالة متميزة ورسالة مؤثرة من الفنان «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفل الفنان سيد رجب، بخطوبة نجله «زياد» على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل صغير اقتصر على حضور أسرتى العروسين وبعض الأصدقاء المقربين.

وتألقت خطيبة نجل الفنان، بفستان أبيض يشبه فساتين الزفاف، تميز بكونه قصيرا، بأكمام شفافة من الأورجانزا، المطعمة بالورد البارز، وجاء الجزء الأسفل منه منفوش قليلًا من التُل، كما اعتمدت العروس على الشعر المنسدل، ذات الأطراف الويفي، مع تاج رأس مزود بالفصوص اللامعة.

وشارك الفنان بصور من الخطبة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال خاصية «الاستوري»، موجهًا لنجله رسالة مؤثرة، قائلًا: «ابني وحبيبي وكل حاجة في الدنيا دي».

أعمال سيد رجب

ومن المقرر أن يشارك الفنان سيد رجب، في الجزء الثالث من مسلسل المنصة، الذي تصدر مؤشرات البحث على منصة «نتفيلكس»، كأول مسلسل إماراتي يذاع على المنصة العالمية، الذي انطلقت أولى حلقاته منذ أيام.

ويجسد سيد رجب، بمسلسل المنصة، شخصية «عز الدين»، المحورية للأحداث التي تقلب الموازين داخل العمل، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية، حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سرية، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية لجمع المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما.

المسلسل بطولة نخبة من نجوم العالم العربي، منهم مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، باسم ياخور، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، أويس مخللاتي، شادي الصفدي، رهام القصار، لين غرة، خالد السيد، علاء الزعبي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، والنجمة الصاعدة الإماراتية مد ربدان والتونسية صابرينا.