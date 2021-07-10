ردود أفعال ياسمين عبدالعزيز على شائعة تعذيب خادمتها: بتحتفل في دبي «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول شائعات اتهامها بتعذيب خادمتها، الأمر الذي حاول زوجها الفنان أحمد العوضي، نفيه والدفاع عنها بشكل واضح.

وعلى الرغم من أن الاتهام التي وُضعت فيه الفنانة، إلا أنها قررت تجاهل الأمر تمامًا وعدم الرد عليه، بل ومقابلته بالاحتفال وجلسات التصوير المختلفة.

جلسة تصوير جديدة بدعم من «العوضي»

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها منذ قليل، جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها أمام برج خليفة بدبي، عقب حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات.

وتألقت الفنانة بفستان أسود، «كت» من الشيفون، ومنفوش قليلًا، مع المكياج الترابي الهادئ.

وعلى الفور تفاعل معها «العوضي»، معلقًا: «على الله حكايتك».

الاحتفال بالإقامة الذهبية

وعقب تداول شائعات الاتهام أمس، قررت الفنانة مشاركة متابعيها بجلسة تصوير أعلنت من خلالها احتفالها بالحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات، دون أن تشير للاتهامات قط.

العوضي يدافع عن ياسمين عبدالعزيز

وكان نشر «العوضي»، مساء أمس، صورة من منشور متداول لتعذيب ياسمين عبد العزيز الخادمة، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليه قائلاً: «السادة الصحفيين بعتولي إن الخبر ده اتبعت لهم من رقم دولي، طبعًا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احترامًا للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر، وده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع».

وأضاف: «عدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم وإعمالاً لقول سيدنا عمر «أميتوا الباطل بالسكوت عنه» وإعمالاً لقول الإمام الشافعي «إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت».

وتابع: «حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعًا، فها هو خبر نشرته صفحة أُعدت خصيصًا لياسمين، تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام، أنا لن أتجاوز احترامًا للجميع، ورجائي لمن تسول له نفسه تشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة ونبطل اللجان واللجان المضادة».

واختتم العوضي رسالته قائلاً: «الأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير، فمن الأفضل أن لا نتجاوز احترامًا للهيبة واحترامًا للجمهور العزيز».