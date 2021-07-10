5 أطعمة يجب ألا تغسلها قبل الطهي.. و3 أنواع أخرى احرص على تنظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعا منذ الطفولة أنه يجب غسل كل شيء نتناوله، ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب غسلها قبل الطهي، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار البكتيريا، والعديد من العواقب السلبية الأخرى، ونذكرها لكم وفق ما نشر موقع "brightside" الأمريكي.

1- البيض: غالبًا ما يتم وضع مادة خاصة على البيض لحمايته من التلوث بالبكتيريا، لذلك غسله بالماء قبل الطهي يمكن أن يدمر هذه الحماية.

2- الدجاج: تشكل البكتيريا الموجودة على الدجاج الطازج خطورة كبيرة على صحتنا، وأكثرها شهرة هي السالمونيلا، ويعتقد الكثير من ربات البيوت أن غسل الدجاج قبل الطهي يساعد في حل هذه المشكلة، لكن هذا ليس صحيحًا، عندما تغسل الدجاج، فإن الماء الذي تستخدمه يساعد على انتشار البكتيريا في يديك وحوض المطبخ. وإذا بدأت في طهيه على الفور، فستموت جميع البكتيريا، ووفقًا لأفضل الطهاة، من الأفضل بعد غليان الماء في المرة الأولى، يجب تغيير الماء والاستمرار في الغليان.

3- اللحوم: تمامًا مثل الدجاج، لا يجب غسل اللحوم الطازجة، لأن الغسيل يساعد على انتشار البكتيريا في حوض المطبخ ويديك، ويمكنك التخلص من البكتيريا مع ارتفاع درجات الحرارة.

4- المكرونة: يعتقد الطهاة أن غسل المكرونة أمر غير صحيح، لأن الماء يزيل النشا الذي يساهم على امتصاص الصلصة بشكل أكثر فعالية.

5- المشروم: لا يمكنك الاحتفاظ بالمشروم تحت الماء لفترة طويلة أو نقعه، فهو يمتص الماء جيدًا، لذا من الأفضل غسله بسرعة وتجفيفه بمنشفة ورقية، ويجب أن تفعل هذا فقط قبل الطهي، وإلا فإنه سوف يفسد ويفقد مرونته.

أطعمة يجب غسلها قبل الطهي:

1- الفواكه والخضروات ذات القشرة الصالحة للأكل: إذا رأيت أن الفواكه والخضروات ذات القشرة الصالحة للأكل نظيفة ولامعة، فهذا لا يعني أنك لست بحاجة إلى غسلها في المنزل، فيجب عليك غسلها جيدا بالماء وليس بالصابون، وتجفيفها بمنشفة ورقية أو منديل ورقي.

2- المكسرات: يجب دائمًا غسل المكسرات حتى لو تم تقشيرها، حيث لا نعرف مكان تخزينها وكيف تم نقلها، بالإضافة إلى، يساعد الغسيل على التخلص من حمض الفيتيك الذي يحتوي عليه المكسرات الطازجة، ويتم استخدامه لحماية المكسرات من الطفيليات، ولكنه يمكن أن يضر أيضًا بجسم الإنسان.

3- الفواكه المجففة: هذا ينطبق بشكل خاص على الفواكه المجففة التي تباع بالوزن، حتى لو اشتريت فواكه مجففة في عبوة جيدة، عليك غسلها أولاً أو حتى نقعها لبضع ساعات.