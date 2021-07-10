إطلالات اليوم: هيفاء وهبي ساحر.. وميرهان حسين جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

داليا مصطفى:

طلت الفنانة داليا مصطفى ببلوزة باللون الكاشمير مع بنطلون باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الكاشمير، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

هيدي كرم:

ارتدت الفنانة هيدي كرم ببلوزة باللون البيبي بلو، مزودة بأكمام شفافة مع بنطلون باللون الأزرق الغامق، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

ميرهان حسين:

طلت الفنانة ميرهان حسين بتوب باللون الأسود كت بدون أكمام ومزينا بالورود باللون الأبيض مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

ياسمين عبد العزيز:

ارتدت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفستان باللون الأورانج، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.