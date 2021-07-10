في الطقس الحار.. 7 طرق تجعلك تتغلب على حرارة الصيف بدون مروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عندما ترتفع درجات الحرارة، قد يكون من الصعب بشكل خاص النوم في الليل، وحتى إذا لم يكن لديك مكيف هواء أو مروحة، فلا يزال هناك الكثير من الأشياء البسيطة التي يمكن أن تساعدك في التغلب على الحرارة والحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، حسب ما جاء في موقع "brightside".

1- تأكد من تدفق الهواء:

التهوية هي مفتاح الحفاظ على البرودة، لذا نافذة الغرفة، وسيساعد ذلك في الحفاظ على تدفق النسيم عبر غرفة نومك.

2- تغيير الملاءات:

عندما نقول "غيّر" ملاءاتك، فإننا نعني "استبدلها"، على الأقل في فصل الصيف، وتأكد من أنها خفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة، وسيساعد ذلك في عكس الضوء والحرارة بدلاً من امتصاصها.

3- استخدم وسائد أصغر:

إذا كانت وسائدك مصممة لمساعدتك على الدفء خلال الليالي الباردة، يجب استبدالها في فصل الصيف، هذا مهم بشكل خاص لرأسك لأنه يمكن أن يصبح الجزء الأكثر دفئًا في جسمك، لذا اختر وسادة صغيرة صلبة عند النوم، ويمكنك تجربة وسائد الأريكة.

4- لباس مريح:

إذا كنت ترغب في ارتداء بيجاما، فتأكد من أنها خفيفة وفضفاضة لمساعدتك على الحفاظ على برودة جسمك.

5- اجعل سريرك باردا:

يمكنك الاحتفاظ بالبرودة باستخدام ملاءة مبللة للتغطية قبل النوم، لذا أخرج الملاءات مباشرة من الغسالة أو رش سريرك بزجاجة ماء، ثم استلقِ فوقه.

6- تعرف على نقاط التبريد الخاصة بك:

عند الحمى يضع المريض قطعة قماش باردة (كمدات) على جبينه لتهدئة الحمى، ويبدو أن هذه الحيلة البسيطة ستساعدك حتى عندما لا تكون مريضًا.

في حين أنه من المهم دائمًا الحفاظ على هدوئك، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل الجزء السفلي من جسمك، لذا قبل الذهاب إلى الفراش، ضع قدميك في الماء البارد، ويساعد هذا في تبريد نقاط النبض في قدميك وتقليل حرارة الجسم، كما أن إبقاء شعرك مبللاً أثناء الاستلقاء للنوم يمكن أن يمنحك أيضًا بعض الراحة.

7- انتبه لما تأكله:

لا تأكل قبل النوم مباشرة واحتفظ بوجباتك الكبيرة لوقت مبكر من اليوم، ويمكن للأطعمة الباردة مثل الآيس كريم والبطيخ أن تمنحك راحة مؤقتة عندما تكون ساخنًا ولكن الطعام الحار قد يكون سلاحًا سريًا ضد الحرارة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يساعد التعرق الناتج عن الأطعمة الحارة على تبريدهم أثناء الحرارة، وبالطبع، لدى كل شخص ردود فعل مختلفة تجاه الأطعمة الحارة، لذا كن حذرًا.