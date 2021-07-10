منها البطيخ والعسل.. 8 أنواع من الأطعمة لا يجب وضعها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد الكثير من ربات البيوت على تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة، دون وعي منهن أن هناك العديد من الأطعمة التي لا يجب حفظها وتخزينها في الثلاجة، وذلك لأنها تفقد نكهتها ومذاقها المميز، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية، وبالتالي لا تصلح للاستهلاك. لذا نستعرض لكم أهم الأطعمة التي لا يجب حفظها في الثلاجة، وفقا لما أوضح موقع "foodnetwork".

- البطيخ يجب الاحتفاظ بالبطيخ الكامل على المنضدة للحصول على أفضل نكهة، حيث وجدت أبحاث وزارة الزراعة الأمريكية أن التخزين في درجة حرارة الغرفة، قد يساعد في الحفاظ على مضادات الأكسدة، لكن بمجرد تقطيعه، قم بتخزينه في الثلاجة لمدة 3- 4 أيام.

- البطاطس تعمل درجات الحرارة الباردة على تكسير النشويات في البطاطس، ما يجعلها تتحول إلى سكر، لذا يفضل حفظها في درجة حرارة الغرفة المظلمة حرارة الغرفة المظلمة بعيدا عن ضوء الشمس.

- العسل يمكن أن يتبلور العسل ويتجمع في درجات الحرارة الباردة، لذلك درجة حرارة الغرفة مثالية للحفاظ على هذا المُحلي الطبيعي لزجًا تمامًا.

- الطماطم تجعل الثلاجة الطماطم تفقد قيمتها ونكهتها الطازجة، لذا من الأفضل تخزينها على المنضدة، وفي حالة إذا بدأت في النضج، فقد حان الوقت لعمل مربى الطماطم أو صلصة الطماطم.

- الثوم يمكنك الحفاظ على النكهة القوية للثوم عن طريق تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، حيث يفسد سريعا ويفقد صلابته عند تخزينه في الثلاجة بسبب الرطوبة.

- الخبز من الأفضل الاحتفاظ بالخبز على المنضدة، لأن الثلاجة تساهم في تعفن الخبز، وإذا كان لديك خبز أكثر مما تحتاج، فقم بتخزينه في الفريزر واستهلاكه حسب الحاجة.

- المكسرات يمكن أن تساعد درجات الحرارة الباردة على فقد مذاق المكسرات المميز، وبالتالي لا تصلح للتناول، لذا ينصح بتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق في درجة حراة الغرفة.

- الأفوكادو من الأفضل الاستمتاع بالطعم الكريمي لهذه الفاكهة في درجة حرارة الغرفة، وإذا كان لديك مجموعة كبيرة من الأفوكادو لاتريد استخدامها في الوقت الحالي، فيمكن وضعها في الثلاجة للحفاظ عليها جيدة لبضعة أيام إضافية.