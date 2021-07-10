كأنهم عرسان.. كواليس فيديو رقصة الأب والأم الشهير: «زفاف أول فرحتهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أغاني التسعينيات، عربي وغربي، تشاركا الزوجان سمر السنهوري، والمهندس محمد عبدالجواد، في عدة رقصات خطفا بها الأنظار، بعدما وثقتها عدسة المصور محمد السيد.

مقطع فيديو لا يتخطى بضع دقائق للزوجين رغم تقدمهما في العمر، إلا أنهما تشاركا في الرقص والغناء بطريقة شبابية أظهرت رومانسيتهما، بات يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مجموعات الفتيات السرية على «الفيسبوك» مشيدين بهما.

وسرعان ما تفاعلت الفتيات مع المقطع، مدونين: «يارب لما نكبر نفضل نحب بعض كدة»، «باين عليهم الفرحة اللي حافظوا عليها طول السنين دي»، «الشباب شباب القلب، والعمر رقم في البطاقة».

والكثير من التعليقات التي احتفت بالثنائي.

كواليس فيديو رقصة الأب والأم الشهير

وكشف محمد السيد، مصور مقطع الزفاف الشهير، كواليس اللقطة، مؤكدًا أن الثنائي هم الأب والأم للعريس، الذي احتفل بزيجته الخميس الماضي داخل إحدى القاعات المفتوحة بالمعادي.

وأضاف «السيد» خلال حديثه لـ«هُن»: «تحس أنهم عرسان كل شوية كانوا ياخدوا نفسهم ويرقصوا لوحدهم، وليهم طقوس معينة عن الباقي».

متابعًا: «أول مرة اهل العريس يكونوا بالفرحة دي، وده يمكن لأنه أول فرحتهم»

وعن رصد المقطع، أكد أن الثنائي حرصا على ترك العريس مع زوجته، والاحتفال على طريقتهما الخاصة: «بعدوا عن الكل، واحتفلوا مع نفسهم كأنهم عرسان».

وأشار المصور إلا أن المقطع حقق تفاعلا كبيرًا: «اتبسطوا جدًا بيه وبالتعليقات اللي عليه».