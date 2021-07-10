طريقة عمل صلصة الفتة.. 4 وصفات مختلفة على ذوقك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صلصة الفتة، عنصر أساسي خلال تحضير أطباق الفتة المميزة باختلاف الطُرق المُقدمة بها، سواء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أو الأيام العادية.

وتزامنا مع حلول العيد، تبدأ العديد من ربات المنازل بتحضير قائمة بأشهى المأكولات المرتبطة بهذه المناسبة، لتحضيرها وتقديمها على طاولة الطعام يوميًا، لذا يقدم «هُن» في السطور التالية، 4 وصفات مختلفة لتحضير صلصة الفتة، للاختيار فيما بينهم وفقًا لرغبتك.

طريقة عمل صلصة الفتة المصرية

مكونات صلصة الفتة المصرية

كوبان عصير طماطم.

فصين ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ملح

فلفل أسود حسب الرغبة.

مرق اللحم، أو ماء.

طريقة صلصة الفتة المصرية

في قدر على النار، ضعي ملعقة سمن ثم ضيفي فصين الثوم المهروس حتى يحمر، ثم تُضاف الكسبرة.

ضيفي عصير الطماطم وصلصلة الطماطم على الخليط السابق، ثم الملح والفلفل الاسود.

اتركي الخليط يغلي معا ثم ضيفي مغرفتين من مرق اللحم أو نصف كوب ماء حتى تنضج.

توضع الصلصة على الفتة، ثم اللحم المسلوق على الوجه.

طريقة عمل صلصة الفتة السوري

يفضل الكثير إعداد الفتة على الطريقة السورية، بدلًا من الطريقة المصرية التقليدية، مع صلصة الزبادي الشهية.

مكونات صلصة الفتة السوري

كوبان من الزبادي.

2 ملعقة من الطحينة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل صلصة الفتة السوري

في إناء متوسط الحجم، اخلطي جميع المقادير مع التقليب المستمر.

قدميها في طبق خاص أو إضافتها إلى طبق فتة الشاورما السوري.

طريقة صلصة الفتة بالخل والثوم

مكونات صلصة الفتة بالخل والثوم

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقتان خل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خمسة فصوص ثوم مهروس.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم

اهرسي فصوص الثوم وضعيها في مقلاة على النار، ثم ضيفي كمية قليلة من الزيت.

ضيفي الملح مع التقليب حتى يتغيّر لون الثوم، ثم الخل ويقلب حتى يغلي المزيج.

في النهاية، ضيفي عصير الطماطم ونغطي الوعاء ونتركه على النار مع التحريك حتى تمام النضج.

طريقة صلصة الفتة بالقرفة

مكونات صلصة الفتة بالقرفة

فص ثوم مهروس.

2 كوب عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة صلصلة الفتة بالقرفة

قومي بإذابة السمن على النار في البداية.

ضيفي الثوم ثم عصير الطماطم ثمّ الخل.

ضيفي للخليط السابق الملح، والفلفل الأسود والقرفة.

يترك المزيج على النار إلى أن يصل مرحلة الغليان، مع الاستمرار في التحريك بين الفترة والأخرى.