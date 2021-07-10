10 أشياء لا يجب ارتداؤها على متن الطائرة.. منها الملابس الضيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

لا أحد يرغب في النزول من الطائرة في حالة تيبس أو هياج أو إرهاق، ولكن قد يكون ما تقرر ارتداءه في المطار عاملاً مساهماً في مدى سلاسة رحلتك.

فيما يلي، أشياء لا يجب عليك ارتداؤها على متن الطائرة، كما ذكر موقع" brightside".

1- الملابس الضيقة:

قد يبدو الجينز الضيق الخاص بك رائعًا، لكنه قد يجعل الرحلة غير مريحة، وقد تعرضك الرحلات الطويلة لخطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة (جلطة دموية تحدث عادةً في الساق)، ويمكن أن تتفاقم هذه الحالة بسبب الملابس الضيقة، وتميل أجسادنا أيضًا إلى الانتفاخ عندما نكون على ارتفاع 42000 قدم في الهواء.

2- العدسات اللاصقة:

يختلف الهواء الموجود في الطائرة عن الهواء الموجود على الأرض، وذلك لأن هواء المقصورة يتم توزيعه، كما أن الارتفاعات العالية تؤدي إلى انخفاض الرطوبة، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الهواء الجاف مزعجًا للعيون، خاصة لمن يرتدون العدسات اللاصقة، لهذا السبب، يُقترح أن يرتدي الركاب نظاراتهم بدلاً من ذلك.

3- المواد القابلة للاشتعال:

على الرغم من أن حالات طوارئ الطيران غير شائعة، فمن الجيد دائمًا أن تكون مستعدًا، لأن هناك بعض المواد قابلة للاشتعال، مثل الأقمشة الرقيقة والأطراف مثل القطن والكتان، كما تعتبر الأقمشة السميكة أكثر أمانًا للارتداء في حالة نشوب حريق.

4- الكعب العالي:

هل سبق لك أن فقدت أنفاسك عند وصولك إلى بوابة رحلتك؟ ذلك لأن المطارات أماكن كبيرة، مما يجعل ارتداء أحذية مشي مريحة أمرًا مثاليًا، كما يمكن أن يكون الكعب العالي مزعجًا بشكل خاص في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ذلك، الكعب العالي ليس مصنوعًا من قماش مطاطي ويمكن أن يكون ضيقًا في كثير من الأحيان، وفي الرحلات الطويلة، تميل أقدامنا إلى الانتفاخ، لذا يفضل ارتداء الأحذية المريحة والواسعة.

5- طبقات ملابس غير كافية:

غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالرحلات الجوية في الجانب الأكثر برودة للمساعدة في منع الإغماء، وقد تشعر أيضًا بالبرودة أكثر من اللازم لأنك لا تتحرك، هذا هو السبب في أنه من الحكمة ارتداء أكثر من طبقة واحدة من الملابس حتى تتمكن من التكيف مع درجات الحرارة وفقًا لذلك.

6- الملحقات المعدنية:

قد يكون هناك معدن في أماكن لا تتوقعها، مثل الأحذية وأغلفة العلكة، ويمكنك الوصول إلى أمن المطار بشكل أسرع إذا اخترت عدم ارتداء هذه العناصر أو إزالتها وتخزينها في حقيبة يدك مسبقً، حيث يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل أجهزة الكشف عن المعادن إلى إبطائك حقًا، ولا يريد أحد الاستعجال.

7- الأزياء المعقدة:

الملابس المعقدة لا تجعل الذهاب إلى الحمام أمرًا صعبًا فحسب، ولكنها قد تكون غير مريحة جدًا للجلوس فيها، وقد تضطر أيضا إلى إعادة ضبط ملابسك كل 5 دقائق، لذا تأكد من ارتداء شيء تم تجربته وتم اختباره على أنه مريح.

8- العطور والكولونيا:

قد تحب رائحة عطرك، لكن قد لا يحبها الآخرون في رحلتك، حيث يتم توزيع الهواء على الرحلات الجوية، ولا يمكنك كسر النافذة لإخراج الرائحة، ولن تعرف أيضًا ما إذا كان الأشخاص يعانون من الحساسية تجاه المكونات الموجودة في عطرك أو الكولونيا أو إذا كان أي شخص على متن رحلتك مصابًا بالربو بسبب العطور.

9- الأقمشة المسببة للحكة:

ليست كل الأقمشة رائعة لإرتدائها لساعات طويلة، لذا من الأفضل ارتداء أقمشة قابلة للتنفس وناعمة لمنع الاحتكاك أو تهيج الجلد أثناء الرحلة.

10- الشعارات أو الرسومات المسيئة:

من الأفضل تجنب القمصان التي تحتوي على شتائم أو رسومات مسيئة عليها، وقد يتم طردك من رحلة إذا كنت ترتدي ملابس غير لائقة.