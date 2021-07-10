لطلاب الثانوية العامة.. تجنبوا 6 أطعمة تسبب الشعور بالنوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبحث الطلاب عن أفضل الطرق للبقاء مستيقظين لأطول فترة ممكنة، حيث يبدأون في تكثيف أوقات مذاكرتهم.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 بعض الأطعمة التي يجب على الطلاب تجنبها كونها تسبب الشعور بالنوم، وفقا لما ذكره موقع " food.ndtv.

الكريز

فاكهة غنية بالميلاتونين، وعند تناوله يعطي الجسم إشارة للنوم، لذلك من الأفضل تناول طلاب الثانوية العامة الكريز قبل النوم للمساعدة على الراحة بشكل أسرع، بدلا من تناوله أثناء المذاكرة.

الأرز

يساعد على النوم، بسبب الكربوهيدرات الموجودة به ما يزيد من تركيز التريبتوفان في الدم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على المزيد من الفيتامينات والماغنسيوم، وهو ما يؤدي إلى راحة العضلات والأعصاب.

البيض

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وبالرغم من أهميته إلا أنه غني بكمية كبيرة من التريبتوفان، التي تنتج هرمون الميلاتونين وتساعد على الشعور بالنوم.

السالمون

يساعد على الشعور بالنوم أيضًا، لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تحفز الجسم على إنتاج الميلاتونين.

العسل

يحتوي على الجلوكوز، الذي يؤدي إلى التقليل من مستويات الأوريكسين (ناقل عصبي في الدماغ يساعد على اليقظة)، ما يؤدي إلى الشعور بالنوم.

الجوز

يحتوي على الماغنسيوم، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الميلاتونين، لذلك يفضل تناوله قبل النوم لرفع مستوى الميلاتونين في الدم، ما يساعد على الدخول في النوم بشكل أسرع، بينما لا يجب تناوله أثناء المذاكرة أو قبل الامتحان.