يوميات الأناقة في كان: أجمل 10 إطلالات للنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 07:34 مساءً - سجَّل اليوم الرابع أجمل عشر إطلالات للنجمات وقد طغى المصممون العرب على غالبية إطلالات اليوم الرابع من رامي قاضي وإيلي صعب وزهير مراد فسجلت الممثلات والمؤثرات على السجادة الحمراء إطلالات ساحرة خلال مهرجان كان في دورته الرابعة والسبعين.



لنبدأ بأجمل عشر إطلالات اخترناها لك من يوميات الأناقة كما أحببنا أن نسميها على السجادة الحمراء:

كيارا فيرانيي Chiara Ferragni

ارتدت المؤثرة والمصممة الإيطالية كيارا فيرانيي فستاناً من الحرير الأصفر الذي تميز بأكمام منسدلة وقد ازدان بتطريز فضي بالأحجار الملونة وهو من تصميم جمباتيستا فالي Giambattista Valli.

الصورة من حساب ورد فاشن 2 على انستغرام.

فاطمة المؤمن Fatima Almomen



ارتدت المؤثرة المغربية فاطمة المؤمن فستاناً بلون الفوشيا بتنورة أميرية القصة وهو خالي من الأكمام ويزدان بتطريز بالأحجار والخيوط الفضية. الفستان من تصميم رامي قاضي.

الصورة من حساب المؤثرة على انستغرام.

فريدا آسن Frida Aasen

العارضة فريدا آسن ارتدت فستاناً بلون الذهب طرز بأحجار منمقة معدنية ويتميز بخفته وشفافيته. حمل الفستان توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab.

الصورة من حساب المؤثرة على انستغرام

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روكسان مسكيدا Roxane Mesquida

النجمة روكسان مسكيدا ارتدت فستاناً بطابع halter neck أسود اللون يعقد حول العنق ويتميز بقصة طويلة منسدلة وهو من توقيع ميزون فالنتينو Valentino.

الصورة من حساب الدار على انستغرام

لورينا راي Lorena Rae

السوبر موديل لورنا راي ارتدت فستاناً قصيراً من الأمام وطويلاً من الوراء ويتميز بتطريز يدوي ذهبي دقيق. الزي من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

لوما غروث Luma Grothe

ارتدت النجمة جمبسوت ذهبي من الغيبور المطرز بأحجار براقة وتميز بساقين واسعتين وبذيل قصير. الزي حمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام.

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علا فرحات Ola Farhat

المؤثرة والنجمة علا فرحات ارتدت فستاناً بلون البرتقال الدافئ المزدان بطبقات متعددة وبشق أمامي وهو خالٍ من الأكمام ويتميز بقصة أميرية.

الصورة من حساب المؤثرة على انستغرام

ريا أبي راشد Raya Abi Rached

الإعلامية ريا أبي راشد ارتدت فستاناً بلون الباستيل الزهري المطرز مع شق أمامي طويل وهو من تصميم زهير مراد وقد تألقت بمجوهرات من بولغاري.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

تينا كوناكي Tina Kunakey

العارضة العالمية تينا كوناكي ترتدي فستاناً على شكل كاب تميز باللونين البنفسجي والأحمر وقد ازدان بحزام من القماش العريض ينتهي بعقدة أنثوية حمراء. الزي أما تنورته فتميزت باللون الباذنجاني الجذاب. الزي من تصميم ميزون فالنتينو.

الصورة من حساب الدار على انستغرام

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