الامارات | (ملك جمال الأردن) : البنات يجب ان يدفعن المهر للشباب "الحلوين"

شكرا لقرائتكم خبر عن (ملك جمال الأردن) : البنات يجب ان يدفعن المهر للشباب "الحلوين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اثار الناشط الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تيك توك ايمن العلي الملقب بـ "ملك جمال الاردن"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بمقطع فيديو قال فيه انه يجب على الفتيات دفع مهر للشباب الحلوين

ولاحقاً قال موقع "خبرني" الأردني أن العلي اوضح ان مقطع الفيديو كان المراد منه مجرد دعابة لمتابعيه والهدف منه المزاح.

وبين انه قام بإغلاق التعليقات على المقطع لما ورده من انتقادات سلبية، والتي وصفها بأنها "تعرقل تقدمه الى الهدف".

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