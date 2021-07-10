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الامارات | نشرت صورته في العناية المركزة.. نادية مصطفى تكشف عن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة نادية مصطفى عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين ، والذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة الخميس.

ونشرت نادية مصطفى صورة لهاني شاكر من داخل غرفة العناية المركزة، وعلقت قائلة إن هاني شاكر بخير، وحالته تتحسن.

وأضافت أنه سيبقى تحت المراقبة الطبية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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