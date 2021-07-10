الامارات | عريس الإسكندرية سقط عليه «ونش رفع العفش» قبل زفافه بساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن عريس الإسكندرية سقط عليه «ونش رفع العفش» قبل زفافه بساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيع العشرات من أهالي منطقة السيوف شرقي الإسكندرية، عصر اليوم، جثمان شاب، سقطت عليه ذراع «ونش» أثناء رفع عفشه إلى وحدته السكنية وقبل زفافه بساعات.

وتبين أن ذراع الونش الذي يحمل «الأثاث» سقط فجأة من الطابق الخامس ليسفر عن إصابة «العريس وصديقه»، وجرى نقلهما إلى المستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة هناك متأثرين بما جرى في الواقعة. بحسب موقع «مصراوي».

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