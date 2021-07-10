وصلة رقص بين سلمى أبو ضيف وهدى المفتي في حفل زفاف عمرو سلامة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تؤدي إحدى الرقصات على أنغام موسيقى أغنية أجنبية.

وخلال الفيديو، ظهرت «سلمى» بصحبة كل من الفنانات، تارا عماد، وهدى المفتي، حيث تشاركن جميعهن الرقص، أثناء حضورهن حفل زفاف المخرج عمرو سلامة ومهندسة الديكور السينمائي مروة البرماوي، في مدينة الجونة بالغردقة.

إطلالة سلمى أبو ضيف

وخلال الحفل، ظهرت سلمى أبو ضيف، مرتدية فستانًا قصيرًا فوق الركبة من الحرير باللون البني، المنقوش برسومات وألوان مختلفة.

حفل زفاف عمرو سلامة

ويشار إلى أن المخرج عمرو سلامة، احتفل ليلة أمس، بحفل زفافه على مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي الشهيرة بـ«موكا»، في حفل كبير على أحد شواطئ مدينة الجونة بالغردقة.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام والمجتمع، من بينهم نيللي كريم، وجورجينا طواف، وشيكو، وهشام ماجد، وهدى المفتي، والمخرج بيتر ميمي، ويارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، وغيرهم.

إطلالة العروس

وخلال الحفل، أطلت العروس، بفستان زفاف أبيض قصير فوق الركبة كشف عن ساقيها، وتعلوه بطانة شفافة، حيث رقص العروسان على العديد من الأغنيات الشهيرة العربية والأجنبية، والمهرجانات الشعبية.

عقد قران عمرو سلامة ومروة البرماوي

وقبل أيام، احتفل المخرج عمرو سلامة بعقد قرانه على المهندسة مروة البرماوي، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة عقد قرانه، وأرفق عليها تعليقا قائلا: «أنا وماكي كتبنا الكتاب!، في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على «ماكي» المهندسة السينمائية مروة البرماوي».

من هي مروة البرماوي؟

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن المهندسة مروة البرماوي، بعد عقد قرانها على المخرج السينمائي عمرو سلامة:

ـ تخرجت في المعهد العالي للسينما.

ـ تعمل مروة البرماوي مهندسة ديكور سينمائي.

ـ كانت آخر أعمالها مسلسلي «في كل أسبوع يوم جمعة» و«عندما يكتمل القمر»، واللذان جرى عرضهما خلال الفترة الماضية.

ـ تعتبر الفنانة نيللي كريم أبرز أصدقائها في الوسط الفني.

ـ من أعمالها أيضًا إعلان «حريف أفلام» للفنان أكرم حسني.