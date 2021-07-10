«بتقلد حنين ومودة».. خبير نفسي يكشف سر اقتداء موكا حجازي بفتيات التيك توك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الأيام القليلة الماضية، تصدرت فتاة التيك توك الجديدة، موكا حجازي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إلقاء القبض عليها، بتهمة تقديمها مقاطع فيديوهات منافية للآداب للتربح منها.

إيداع موكا حجازي في دار رعاية

وسرعان ما قررت جهات التحقيق إيداع موكا حجازي إحدى دور الرعاية بعد اتهامها بالتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، وذلك من خلال بثها عدد من الفيديوهات التي تحتوي على ألفاظ وإشارات خارجة، كما قررت جهات التحقيق حبسها في قضية الفيديوهات.

طبيب نفسي يعلق على اعترافات موكا حجازي

«كنت بعمل فيديوهات رقص عشان عايزة أبقى مشهورة زي مودة وحنين».. بهذه الكلمات اعترفت فتاة تيك توك موكا حجازي، أمام المباحث بعد القبض عليها بتهمة الخروج على قيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة.

وعلق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بالأكاديمية الطبية العسكرية، خلال حديثه لـ«هن»، على الدافع خلف قيام «موكا» بالأفعال ذاتها، واقتدائها بكل من مودة الأدهم وحنين حسام، على الرغم من علمها بمصيرهن الذي انتهى بالسجن.

وقال «فرويز»، إن الدافع الأساسي خلف اقتداء موكا حجازي بكل من المتهمتين، هو الحصول على الأموال وتحقيق أعلى أرباح، «عايزة فلوس وده يخليها تعمل أي حاجة أيا كان مصيرها إيه في النهاية، لأنها شخصية سيكوباتية مش بتهتم لردود أفعال اللي حواليها ومش بتهتم بنظرات المجتمع ليها».

تحريز 12 فيديو مخل لـ موكا حجازي

وكشفت التحقيقات مع المتهمة موكا حجازي فتاة تيك توك الجديدة، عن أنها تركت منزل أسرتها منذ فترة، وظلت تتنقل بين شقق أصدقائها من البنات، وبعد فترة تعرفت على شاب وذهبت لتقيم معه في شقته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة اعترفت بأن الشاب أفقدها عذريتها، وكان يصورها أثناء العلاقة، كما طلب منها أن يصورها في فيديو أثناء قيامها بالرقص مستخدمة إشارات وألفاظاً خارجة، حتى يبثها على منصة «تيك توك»، ويتمكنا من الحصول على أموال نظير تلك الفيديوهات في حالة أنها حصلت على عدد كبير من المشاهدات.

وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تحريز 12 مقطع فيديو للمتهمة وهي ترقص وتتلفظ بألفاظ خارجة، تمهيدًا لعرضها على لجنة فنية لمطابقة الفيديوهات مع المتهمة.