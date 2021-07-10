مريهان حسين بإطلالة جريئة في جلسة تصوير صيفية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، بملابس صيفية مميزة.

إطلالة مريهان حسين

وخلال الصور، تألقت «مريهان»، بفستان صيفي «أوف شولدر» كشف عن بطنها، جاء باللون الأسود المنقوش بالورود الملونة، مع تسريجة الشعر الانسيابي.

تفاعل متابعي «مريهان» مع الصورة

وسرعان ما لاقت الصور، تفاعل الآلاف من المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «الجمال عدى الكلام»، «طول عمرك أنيقة»، «جميلة ورقيقة».

مريهان حسين تستعرض لياقتها داخل «الجيم» برفع الأثقال

ومن حين لآخر، تحرص مريهان حسين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، عددًا من الفيديوهات والصور المختلفة أثناء ممارستها للرياضة ورفع الأثقال، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

وخلال مارس الماضي، ظهرت «مريهان» مرتدية ملابس رياضية سوداء، و«كوتشي» أسود، وقامت بربط شعرها برابطة سوداء اللون أيضا، وهي تستعرض لياقتها برياضة رفع الأثقال.

مريهان حسين تتألق في فستان ذهبي

وفي الشهر ذاته، تألقت الفنانة، خلال خضوعها لجلسة تصوير، نشرت صورها عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام».

وفي جلسة التصوير، ظهرت «مريهان» بفستان نحاسي بحمالات رفيعة دون أكمام مصمم من الحرير، وبه رابطة من منطقة الوسط، وذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، كما اعتمدت تسرحية الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها، مع وضع مكياج لافت.

تفاعل مريهان حسين على إنستجرام

وتحرص مريهان حسين، على التواجد بشكل مستمر عبر تطبيق «إنستجرام»، حيث تشارك متابعيها بصور ومقاطع فيديو من حياتها الشخصية.

ظهور مريهان بفستان أحمر

وخلال إحدى الإطلالات، ظهرت «مريهان» بفستان أحمر طويل من القطيفة، ذو فتحة جانبية بمنطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن ساقيها، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على ظهرها، مع وضع الماكياج البسيط الذي تناسب مع بشرتها دون تكلف.