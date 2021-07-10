درة تتألق بإطلالة ساحرة في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور من أحدث إطلالتها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته ال ٧٤.

وتألقت درة بفستان باللون الفضي، بدون أكمام، مكشوفا من الاكتاف، ويتميز بأنه مزود بالكشكشات عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من: كوليه، و حلق، وخاتم.

ويقام مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.