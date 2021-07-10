كورونا اليوم: أطعمة يمكنك تناولها في فترة التعافي.. وعلامة فارقة تميز متغير دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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أطعمة يمكنك تناولها في فترة التعافي

إليك قائمة بالأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها في فترة التعافي من كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

الفاكهة الرطبة وكذلك البقوليات والمكسرات والبذور واللبن وزيت الزيتون و البازلاء الخضراء والفواكه المليئة بفيتامين سي و أغذية الصويا.

علامة فارقة تميز متغير دلتا

أعلن سيرغي نيتيوسوف، نائب رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية أن احتمال الإصابة بطفرة "دلتا" من كورونا أعلى بكثير من كورونا العادية.

وأكد أن عدم ارتداء الكمامات (أقنعة الوجه) يزيد من خطر الإصابة بهذه الطفرة بمقدار مرتين على الأقل، وقال: "يدل الوضع على أن عدد التكاثر للطفرة السابقة من فيروس كورونا يبلغ 3، فيما يبلغ عدد التكاثر لطفرة "دلتا" نحو 5. وهذا هو الفرق الأساسي بين طفرة دلتا والطفرة السابقة"، وفقا لروسيا اليوم.

تفاصيل دواء كورونا الواعد "مير - 19"

كشفت الوكالة الروسية الفيدرالية للطب الحيوي معلومات أساسية عن الدواء الواعد المضاد لكورونا "مير – 19"، وأفيد في هذا الصدد بأن فعالية الدواء القصوى ضد مرض "كوفيد – 19" ستكون في أول 2 إلى 3 أيام بعد الإصابة مباشرة.

وهذا الدواء فعال ضد سلالات فيروس كورونا المعروفة، بما في ذلك البريطانية والهندية، ولا تأثير له على الجينات البشرية، وأشير إلى أنه جرى تقليل تركيز الفيروس 10 آلاف مرة في الحيوانات أثناء التجارب، فيما يخطط للانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء الروسي "مير – 19" منتصف أغسطس المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

كوبا: فاعلية لقاح "سوبيرانا 2" بلغت 91.2%

أعلنت شركة أدوية حكومية في كوبا أن فاعلية لقاح "سوبيرانا 2" الكوبي المضاد لفيروس كورونا بلغت 91.2% في المراحل المتقدمة من التجارب السريرية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه النسبة من الفاعلية تتحقق عند استخدام جرعتين من "سوبيرانا 2" مع جرعة من لقاح "سوبيرانا بلوس"، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوبا في الشهر الماضي أن لقاحها الآخر "عبد الله" حقق فاعلية نسبتها 92.28%، وفقا لروسيا اليوم.