منها الفاكهة الرطبة.. أطعمة صحية تناولها في فترة التعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خلال فترة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يجب أن تستهلك الفواكه والخضروات مثل البرتقال والفلفل الأحمر والبروكلي، إنها معززات للمناعة ويمكن أن تساعد في الشفاء.

إليك قائمة بالأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها في فترة التعافي من كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

الفاكهة الرطبة

حافظ على رطوبتك إذا كنت تعاني من كوفيد، يمكن أن يساعدك تناول الفاكهة مثل البطيخ والفراولة على زيادة كمية الماء التي تتناولها.

استهلك البقوليات

يمكنك زيادة تناول العدس والفول لأنها تزيد من محتوى الألياف في الجسم وتساعد على الهضم.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والكاجو والفول السوداني هي وجبات خفيفة رائعة في منتصف الليل يمكن أن تساعد في تحسين مناعة الجسم.

اللبن

يحتوي الحليب على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم عندما يعاني المرء من مرض كوفيد -19.

زيت الزيتون

من الأفضل أن يصنع جسمك الطعام من الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة مثل السمن.

البازلاء الخضراء

البازلاء الخضراء مصدر جيد للبروتين لأنها تعزز المناعة.

الفواكه المليئة بفيتامين سي

تعتبر الفواكه مثل البرتقال والأناناس والجوافة مصدرًا رائعًا لفيتامين سي وهي مليئة بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.

أغذية الصويا

تعتبر العناصر الغذائية مثل صلصة الصويا وحليب الصويا إضافة رائعة لنظامك الغذائي لأنها تحتوي على كل من البروتينات والألياف الضرورية للتعافي.