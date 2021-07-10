لطلاب ثانوي.. كيف تقوي مناعتك وتعزز ذاكرتك خلال فترة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدأ اليوم السبت، الموافق العاشر من شهر يوليو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، حيث يبحث الطلاب عن أفضل الطرق لتقوية مناعتهم وتعزيز ذاكرتهم.

في إطار ذلك، يقدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للطلاب لتقوية مناعتهم وتعزيز ذاكرتهم خلال فترة الامتحانات، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

- ارتداء الكمامة بشكل صحيح مع مراعاة غسل اليدين قبل وبعد ارتدائها.

- عند النزول من المنزل والتوجه إلى لجنة الامتحان يفضل المشي على القدم، لتنشيط الدورة الدموية، حيث ثبت وجود علاقة بين هذا التنشيط وزيادة أداء الطلاب في الامتحان وتحسين مناعته.

- توافر أكثر من كمامة طبية مع كل طالب داخل اللجنة حرصا على النظافة بشكل أكبر.

- عدم التواجد في أماكن مزدحمة أمام لجان الامتحان، يمكنك التجول حول المكان قبل موعد بدء الامتحان، لتقليل عدوى كورونا وتقليل توتر الطالب.

- تناول أكل صحي في المنزل ملئ بالبروتينات والدهون المفيدة والماء والكربوهيدرات ومضادات الأكسدة، وتجنب الوجبات السريعة.

- تناول البقوليات مهم جدا لأنها تمنحك البروتين والحديد والألياف وهو مهم جدا للطلاب لتقليل التوتر أيضا.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الليمون مع الطعام إضافة إلى الفواكه المليئة بهذا الفيتامين، إضافة إلى السلطة.

- تناول التمر والموز والجبنة القريش والفول السوداني، لأنها أطعمة تعزز الذاكرة والذكاء في فترة الامتحانات.

- تناول الفول الأخضر أو السبانخ لأنها أطعمة تحارب القلق والعصبية.

- تناول الألبان والخبز في الصباح تجعلك سعيدا قبل الامتحان.

- تناول الفيتامين الذي يمنحك ذاكرة قوية ويحارب النسيان، وهو فيتامين "ب1" ويرفع المناعة ويحسن المزاج ويحارب التوتر، ويتوافر في الحبوب الكاملة والشوفان والشعير والبقول والمكسرات.

- فيتامين "ب12" مهم جدا لتعزيز الذاكرة، وموجود في القمح واللحوم والجبن والبيض.

- حمض الفوليك مهم جدا، وموجود في الخبز الأسمر والخميرة والخرشوف والعدس والفول السوداني والبروكلي، ويعزز المناعة والحديد.

- تناول فيتامين "ب3" الموجود في القمح واللحوم، يساهم في تنشيط الذاكرة.

- تناول الفاكهة مهم جدا طوال فترة الامتحانات، إضافة إلى توفير جو الفكاهة داخل المنزل لتقليل التوتر.