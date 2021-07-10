الامارات | طبيب ألماني بارز: الذين لم يتم تطعيمهم يشكلون خطرا على المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني بارز: الذين لم يتم تطعيمهم يشكلون خطرا على المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى طبيب ألماني بارز بعدم السماح للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا بالسفر أو المشاركة في أنشطة أخرى.

وقال بيتر هاينتس، رئيس اتحاد الأطباء في ولاية راينلاند-بفالتس في تصريحات لصحيفة "راين-تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا ينبغي السماح للأشخاص غير المُلقحين بخلع الكمامات. يجب عدم السماح لهم بالذهاب إلى الملاعب أو حمامات السباحة أو التسوق في محلات السوبر ماركت بدون كمامات".

وذكر هاينتس أن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد أو الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط من الجرعتين المطلوبتين للحماية الكاملة يجب ألا يتمكنوا من السفر لقضاء عطلات، حتى إذا أجروا اختبارا يظهر أنه ليس لديهم كورونا.

وقال هاينتس: "الاختبار المجاني لا يحمي الناس. أي شخص يسافر إلى جزيرة مع اختبار بي سي آر سلبي يمكن أن يصاب بالعدوى أيضا أثناء وجودهم هناك، ثم يعود حاملا الفيروس... إذا أُعيدت الحريات لغير الملقحين، فستُفقد فرصة الوصول إلى كل فرد بالتطعيم"، مطالبا بالتأكيد على أنه "بدون التطعيم لا توجد حريات".

وذكر هاينتس أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم يشكلون خطرا على المجتمع ولا ينبغي منحهم نفس الحريات التي يتمتع بها التطعيم، مضيفا أن منح حوافز للتشجيع على تلقي التطعيم أمر سخيف، مضيفا في المقابل أن جعل التطعيم إلزاما قانونيا أمر خاطئ .

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