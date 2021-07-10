الامارات | عندما تقرر الإقلاع عن التدخين جرّب هذه الأطعمة.. لها أثر سحري

شكرا لقرائتكم خبر عن عندما تقرر الإقلاع عن التدخين جرّب هذه الأطعمة.. لها أثر سحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت خبيرة تغذية روسية من يرغبون في الإقلاع عن التدخين، بتناول مجموعة من الأطعمة التي لها أثر سحري وتشمل الفاكهة وعصائر الفاكهة والحليب.

وقالت خبيرة التغذية الروسية مارينا ماكيشا، لقناة "موسكو 24" عن الأطعمة التي تقلل من الرغبة في التدخين: "بعد أن يأكل الشخص هذه الأطعمة، تختفي الرغبة في التدخين أكثر من الأطعمة الأخرى. أي يمكنك محاولة تناول بضع رشفات من الحليب – ربما سترتاح. أو قضم عدة قضمات من تفاحة أو إجاصة، يمكن أن تقل الرغبة بالتدخين".

وأوضحت خبيرة التغذية الروسية أن الحليب يمكن أن يساعد في مكافحة الرغبة الشديدة في التدخين بسبب محتواه من اللاكتوز.

ويحتوي الحليب على كمية قليلة من اللاكتوز، وسكر الحليب، وهو يحفز مركز المتعة في دماغنا، وينافس التدخين. لهذا السبب، ينجذب الكثيرون إلى الحلويات. لكن من الأفضل شرب القليل من الحليب بدلاً من الحلو.

وهناك منتج آخر من شأنه أن يحفز مراكز المتعة بدلاً من التدخين وهو الديك الرومي.

وأضافت ماكيشا أن الديك الرومي يحتوي على حمض التريبتوفان الأميني الذي يساهم في إنتاج هرمون الفرح والسرور - السيروتونين.

وتابعت: "لذلك، من ناحية، يمنحنا هذا المنتج جزءًا معينًا من التربتوفان، ما يعني أنه يزيد من تخليق السيروتونين. ومن ناحية أخرى، يحتوي الديك الرومي على فيتامين PP - حمض النيكوتين، والذي في حالة عدم وجود النيكوتين، الإقلاع عن التدخين، يساعدنا قليلاً لتعويض نقصه".

بالإضافة إلى ذلك، توصي الخبيرة بتناول الفاصوليا لاحتوائها على فيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب 6، الذي يهدئ الجهاز العصبي.

وعند المدخنين، غالبًا ما نرى انخفاضًا في هذا الفيتامين لذلك عندما تكون هناك مهمة للإقلاع عن التدخين، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتهيج (تحدث متلازمة الانسحاب) ، فيمكنك إضافة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب بأمان إلى النظام الغذائي، وتعتبر الفاصوليا خيارًا ممتازًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الإقلاع عن التدخين، توصي الخبيرة أيضًا بسمك السلمون الوردي لأنه منتج بروتيني قليل الدسم يوفر الشعور بالشبع الجيد.

ويحتوي السلمون على عدد كبير من العناصر النزرة المختلفة، بما في ذلك الكروم.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن السلمون يحسن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم - امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا، ما يساعد على التحكم بشكل أفضل في الشعور بالشبع.

وأضافت أن التونة ستنجح بدلا من ذلك. كما يحتاج الإقلاع عن التدخين إلى التحكم في كمية الحلويات في النظام الغذائي لما لها من تأثير سيئ على الأوعية الدموية، وبشكل عام على جميع خلايا الجسم، حيث تسبب الشيخوخة المبكرة. وتنصح الخبيرة باختيار الفاكهة بدلاً من الحلوى والبسكويت.

كما اقترحت مضغ الكرفس كوسيلة للابتعاد عن التدخين. أثناء المضغ، يتم تنشيط عضلات المضغ، والتي ترسل إشارات إلى مركز الشبع الموجود بجوار مركز المتعة. لذلك، فإن الدماغ يهدأ قليلاً وتريد أن تدخن أقل.

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