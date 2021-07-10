آية سماحة تعلق على هجوم المتابعين لها بسبب صورتها مع زوجها: «ذكرى وبسجلها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علّقت الفنانة الشابة آية سماحة على الانتقادات التي طالتها خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدا عقب نشرها صورًا تقبل فيها زوجها عن طريق نشر فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وأوضحت أية سماحة موقفها تجاه الهجوم عليها مؤكدة أنها لا تجد عيبًا أو حرجًا في تقبيل زوجها بل على العكس فهي سعيدة بذلك وهكذا تمت تربيتها، ودوّنت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «أنا ببوسه علشان جوزي وبنزلها عندي علشان مبسوطة إن احنا بنبوس بعض».

وأعربت «سماحة» عن سعادتها بالصورة التي نشرتها وهي تقبل زوجها لافتة إلى أنهالم تجد حرجًا في ذلك بحكم أن والدها ووالدتها لم يعلماها أن التقبيل حرام، على حد قولها، مضيفة: «عايزة احتفظ بها كذكرى وبابايا ومامتي كانوا بيعملوا كده واحنا اتربينا كدة».

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وتابعت: «ببوسه عشان جوزي وأنا مبسوطة إننا بنبوس بعض وعايزة احتفظ بالميموري وبابايا ومامتي كانوا بيعملوا كد واحنا متربيين كدا، وعمر بابايا ومامتي ما قالولي البوس حرام، وأنا اتجوزته مخصوص علشان أبوسه، ومش شايفة إن فيها مشكلة خالص».

من هي آية سماحة؟

آية سماحة هي ممثلة مصرية شابة ولدت في مدينة القاهرة والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واكتشفها الفنان الشاب محمد الشرنوبي الذي يعد نقطة انطلاقها الفنية عن طريق إسناد دور في مسلسل جراند أوتيل مع الفنان أحمد داوود، والذي عرض في الماراثون الدرامي الرمضاني في عام 2016 ثم شاركت في فيلم هيبتا.

آخر أعمالها

وكانت آخر أعمال «سماحة» مسلسل «ما وراء الطبيعة» مع الفنان أحمد أمين والذي عرض منذ شهور على إحدى منصات البث المنزلي، حيث جسدت شخصية هويدا خطيبة رفعت إسماعيل.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سما إبراهيم وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من إنتاج نتفليكس ومن إخراج عمرو سلامة.