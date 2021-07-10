مفاجأة صادمة.. «سالي» أدركت حملها وقت الولادة: افتكرته إرهاق الشغل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة من نوعها، أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما كشفت فتاة أمريكية عن ولادتها التي جاءت عقب إنهائها لعملها في إحدى الليالي بملهى ليلي، حيث لم تكن على علم بكونها حامل.

تفاصيل ولادة الفتاة

وقالت سالي سميث، الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، أنها لم تكتشف أنها حامل إلا بعد أن جاءتها آلام مخاض الولادة، حيث كانت تظن طيلة الوقت أنها اكتسبت وزنا زائدا فقط بسبب شربها المستمر للكحوليات أثناء عملها.

وتابعت الفتاة، بأنها لم تشعر بأي شئ خارج عن المألوف طيلة أشهر الحمل، لأنها كانت تستخدم وسائل منع الحمل خلال تلك المدة، فضلا عن عدم اكتسابها لوزن زائد بشكل كبير على الإطلاق، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وطيلة فترة الحمل التي لم تكتشفها الفتاة، حضرت العديد من حفلات الرقص والمهرجانات، ولم تشعر بأي تعب.

سخرية من الفتاة

وكشفت الفتاة العشرينية، عن أنه عقب الزيادة البسيطة الملحوظة في حجم بطنها، سخر منها أصدقاؤها على سبيل المزاح، واصفين إياها بأنها تشبه النساء الحوامل، وهو ما وقع بالفعل.

تقول «سالي»، إنها عانت من آلام شديدة في الظهر، في الفترة ما بين الشهرين السابع والثامن على حسب تقديراتها، لكنها كانت مرة أو اثنتان فقط، ولم تدرك حينها بأنها آلام حمل، حيث توقعت بأنه مجرد إرهاق فقط نظرا لعملها ساعات طويلة ليلا.

تفاصيل الولادة المفاجئة

وفي مارس الماضي، شعرت الفتاة العشرينية بإرهاق شديد فور إنها ساعات عملها في إحدى الليالي، ومن ثم غلبها النعاس، لكنها سرعان ما استيقظت على تقلصات شديدة في معدتها، وعند ذهابها إلى دورة المياه، فوجئت بخروج مياه الولادة منها، وصعقت لهول المفاجآة، وسرعان ما نقلت إلى المستشفى وخضعت لعملية الولادة، وأنجبت طلفها الذي أسمته «جابي».