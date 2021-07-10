أحلام الشامسي تمازح متابعا تغزل بها: أنا مخطوبة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور، شاركته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تروي قصة تعرضها للمعاكسة والغزل من قبل أحد المعجبين أثناء تواجدها في أحد المولات الشهيرة، التي كانت ترتدي خلالها كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد، متبعةً الإجراءات الإحترازية.

يبدو أن المعجب لم يستطع التعرف على الفنانة أحلام كونها كانت ترتدي عباءة وتغطي وجهها بغطاء رأس وتضع كمامة واقية، ولم يظهر بها سوى عينها.

وروت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، كواليس قصتها مع المعجب، قائلةً: «مستحيل هقولكم شيء ما بكذب والله العظيم تخيلوا واحد يغازلني ويقولي يا زين هالطول».

وتابعت الفنانة الإماراتية وهي تدخل في نوبة ضحك كبيرة: «مايدري إنه أنا، إن شاء الله يكون متابعني على سناب شات أنا مخطوبة أنا وعندي بيت أبويا».

لقي مقطع الفيديو الذي شاركته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وكانت من أبرز التعليقات: «روحك حلوة أحبك، كتير بتضحكي، طبيعي تتغازلين انتي الملكه غزال ومايصيدونه، انتي الملكة وأي واحد بيعجب فيكي، قمر قمر، كيف مخطوبة وانتي متزوجة، كتير ضحكتيني، ضحكتك بتجنن».

وكانت الفنانة شاركت بمقطع فيديو مع زوجها مبارك الهاجري، أثناء الخضوع إلى جلسة تصوير تجمعهما.