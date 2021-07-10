أول فتاة تتلو القرآن الكريم أمام الرئيس: رشحني وزير الأوقاف وصوت المرأة ليس عورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الزهراء لايق، أول فتاة تتلو القرآن الكريم أمام رئيس الجمهورية، إنها بدأت حفظ القرآن الكريم في سن الـ3 سنوات، وأتمت حفظه كاملا وهي في سن الـ10، في الصف الخامس الابتدائي، لافتة إلى أنه قد تم اختيارها لتلاوة القرآن أمام رئيس الجمهورية، من خلال ترشيح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لها.

وأضافت «لايق»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه الإعلامية إبراهيم، على الفضائية المصرية الأولى، أنه وبعد ترشحيها من قبل وزير الأوقاف تم ترشحيها أيضا من قبل المجلس القومي للمرأة، وتم اختيارها لتكون نموذجا للمرأة المصرية، وهي دائما ما تتخذ من السيدة عائشة رضي الله عنها قدوة ومثالا يحتذى به.

وأوضحت أن السيدة عائشة قد نقلت عن النبي صلّ الله عليه وسلم، علما كبيرا، كما أن الشيماء أخت النبي في الرضاعة، كانت دائما ما تمدحه وتقول فيه الشعر، «دول نماذج لسيدات في عهد النبي ولم يتحدث بأن صوت المرأة عورة أو كده، ولا يوجد دليل بأن صوت المرأة عورة».

وعبرت الزهراء لايق حلمي، ابنة محافظة كفر الشيخ، التي أصبحت أول قارئة للقرآن الكريم في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، عن شعورها بالفخر لتمثيل فتيات مصر في هذا المؤتمر العالمي الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت «الزهراء»، في أول تعليق لـ«الوطن»، أكدت أنها فخورة جدا بالمكانة التي وصلت إليها، وبإتاحة مؤسسة الرئاسة هذه الفرصة العالمية العظيمة لها، مشيرةً إلى أنها فخورة بتمكين المرأة والفتيات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: «كنت فخورة بوصفه للمرأة وتمكينه ليها، وبقول إنني مبسوطة جدا، وأكون موجودة ممثلة للمرأة وفتيات مصر، مبسوطة جدا، وفخورة بأمي، التي تحملت الصعاب لأجل تربيتي أنا وأخويا».