قلق بين العلماء من الإفراط في تناول المشروبات الغازية: «قد تسبب سرطان الأمعاء»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت إحدى الدراسات الحديثة من الإفراط في تناول المشروبات الغازية، حيث أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة، إلى أن الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين.

وكشفت الدراسة أن هناك العديد من النتائج السابقة التي توصلت إليها دراسات أجريت بشكل سابق، أبرزها أن المشروبات التي تحتوي على السكريات مثل المشروبات الغازية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات ومنها سرطان الأمعاء.

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وذكر موقع «هليث لاين» المتخصص في نشر الدراسات والتقارير الطبية أن تكهنات فريق من جامعة السوربون باريس سيتي، وبعد بحث مطول وجدت أن هناك روابط بين السرطان والمشروبات السكرية، بأن تأثير مستويات السكر في الدم قد يكون السبب، ومن المحتمل أن تلعب عوامل نمط الحياة، مثل التدخين والشرب والوراثة، والتي يكون لها دوراً أيضاً.

ووفقًا لصحيفة «التليجراف» البريطانية، فإن العديد من الأطباء ربطوا بين المشروبات السكرية وبين زيادة فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بجانب الأمراض القلبية وزيادة معدلات السمنة.

وأضافت الصحيفة أن هناك قلقا متزايدا بين العلماء بشأن العلاقة بين المشروبات الغازية ومرض سرطان الأمعاء، كما هو الحال بين المشروبات السكرية، بينما طبقت حكومة المملكة المتحدة ضريبة المشروبات الغازية، والمعروفة باسم «ضريبة السكر»، في عام 2018، وهذا يعني أن المشروبات الغازية التي تحتوي على كثير من السكر المضاف يجب أن تدفع لها ضريبة.

لكن في الواقع، وجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج، أن الأسر في المملكة المتحدة اشترت سكراً أقل بنسبة 10 في المئة من خلال المشروبات الغازية في العام التالي لفرض ضريبة السكر.

وذكرت دراسة سابقة أن المشروبات التي تحتوي على السكريات تسبب تراكم الدهون على الكبد وشرب علبتين فقط في اليوم يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد، فعندما يتم استهلاك الكثير من السكر، يحوله الكبد إلى دهون، بينما يقول البروفيسور كابويل: «عندما ترتفع مستويات الدهون في الدم، يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية».