«هي حرة».. قانوني يكشف عقوبة الهجوم على زوجة عماد متعب بسبب ملابسها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الهجوم تعرض لها لاعب النادي الأهلي، والمنتخب المصري السابق، عماد متعب، من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت زوجته يارا ناعوم، ملكة جمال مصر السابقة، صورة جديدة لها، خلال عطلتها بالجونة مرتدية فستانا مكشوفا من الخلف.

ولم تنته التعليقات بالهجوم الكبير على لاعب منتخبنا الوطني السابق، ومغازلة زوجته بشكل فج، حيث شملت التعليقات بعض عبارات التحرش اللفظي الإلكتروني.

زوجة عماد متعب تدخل قائمة التعدي على المشاهير

بعد نشر الصور دخلت زوجة اللاعب السابق دائرة المشاهير اللاتي تعرضن للتحرش الإلكتروني اللفظي، والتي كان على رأسهن بنات الفنان شريف منير، وابنة الفنان أحمد زاهر، وابنة اللاعب عمرو السولية، والفنانات رانيا يوسف وبسنت الشرقاوي.

عقوبة التحرش الإلكتروني

ويعد التحرش في التعليقات والهجوم، جُرم يُحاسب عليه القانون أيضًا، وفي هذا الصدد أوضح أحمد ياسين، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن بلاغات التحرش الإلكتروني تتحول للمحاكم الاقتصادية، حيث إنها تتعلق بالإنترنت ومشكلات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن عقوبة التحرش الإلكتروني، أكد «ياسين» في حديثه لـ«هن» أنها تتراوح بين الحبس أو الغرامة، خاصة أنها تعد جنحة مثل قضايا السب والقذف، قائلا: «الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، والغرامة متروكة لتقدير القاضي، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه».

الوطن تطلق مبادرة «هي حرة»

الجدير بالذكر أن موقع وجريدة «الوطن»؛ كان أطلق مبادرة «هي حرة» لدعم المرأة ضد المضايقات المجتمعية التي تتعرض لها المرأة، وتوعية المجتمع بدورها.