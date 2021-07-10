عقب ظهور «أسد» من الذهب.. أزهري يكشف حكم ارتداء إكسسوارات على شكل حيوانات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار مقطع فيديو لفتاة أثناء شراء «شبكتها» حالة واسعة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات الماضية، حيث ظهرت الفتاة وهي ترتدي «طقم» كامل من الذهب على كفها ومعصم بيدها، ويعلوه أسد بحجم كبير من الذهب الخالص، ما أثار حالة من الدهشة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة العروس وهي تتلقى التهاني والمباركات، إذ طلبت منها إحدى السيدات أن توثق لحظة شرائها شبكتها برفع يديها قائلة: «ماشاء الله مبروك عليكي شكله جميل».. لترد عليها الفتاة وهي مرتدية أسد ضخم من الذهب: «ربنا يخليكي الأسد يلبس الأسد».

تعليق عالم أزهري

ومن جانبه علّق الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر: «بالنسبة للنساء اللواتي يرتدين الذهب والإكسسوارات التي تحمل أشكال مختلفة من الأرواح كالأسد والكلب والقطة وغيرها يفضل عدم ارتدائه بالمرة، فهذا أولى لكن إذا لم يكن هناك تقديس لهذه الروح أو تعظيم فلا حرج، أما اذا ارتدته السيدات بنية التقديس فهذا حرام وغير جائز».

ذهب خالص.. فتاة تتباهى بشبكتها على «فيسبوك»: الأسد يلبس أسد «فيديو»

وأضاف «الصباغ» خلال حديثه لـ«هن»: «لابد أن تكون هذه الأشياء سواء مرسومة أو غيرها غير مقدسة وفي حالة عدم تقديسها تجوز، وليس التقديس هنا غية التباهي لكن ارتدائها بمفهوم الزينة والحلي فهذا جائز، ولكن عدمها أولى والتي تسمى في الشريعة «الأخذ بالأحوط» أو هي أيضًا نوع من الشبهات»، موضحًا: «نحن كمسلمون علينا أن نتقي الشبهات لكن إذا لم يكن هناك نية للتعظيم أو التقديس والعبادة فلا حرج في ذلك».

وعلى مدار الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة من داخل أحد المحال المتخصصة في بيع الذهب وهي ترتدي طقم من الذهب يعلوه أسد من الذهب الخالص معبرين عن دهشتهم.