طريقة عمل اللحمة الباردة.. تقدم ساخنة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اللحمة الباردة تعد واحدة من أهم اختيارات ربات المنازل التي تسعد للتجديد في الأصناف المُقدمة على طاولة طعامها، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد السيدات لتحضير أشهى أطباق اللحوم بطرق مختلفة للاستمتاع بمذاقها، والابتعاد عن الطرق التقليدية والمعتادة في تحضير اللحوم.

ويقدم «هُن» في السطور التالية، لربات المنازل، طرق مختلفة لعمل اللحمة الباردة بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة اللحمة الباردة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير اللحمة الباردة

عرق اللحمة الفلتو

2 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفرومة

ملعقة صغيرة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 كيلو بصل مقطع كاروهات

كوب ماء دافيء

مكعب مرقة لحمة

طريقة تحضير اللحمة الباردة

في البداية قومي بتثقيب عرق اللحمة الفلتو، ولفيه بخيط جيدا.

تبلي عرق اللحمة الفلتو، بالبصل المفروم والقوم والملح والفلفل والبهارات، وجوزة الطيب، مع الحرص على إدخال تلك التتبيلة داخل الثقوب التي صنعتيها.

ضعي العرق بعد تتبيله داخل كيس نايلون في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، أو ليلة كاملة.

يلف عرق اللحمة الباردة بورق فويل مدهون زيت زيتون، بشكل محكم حتى لا تخرج السوائل منه.

يدخل الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة عالية جدًا، واحرصي ألا تخرج السوائل منه.

يقدم ساخنًا.

اللحمة الباردة مع الخضراوات، بطريقة الشيف سالي فؤاد

مكونات اللحمة الباردة

عرق لحم فلتو

زيت ذرة

فصوص ثوم

بهارات

حبهان مطحون

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

جزر

بطاطس

بسلة

طريقة عمل اللحمة الباردة مع الخضار

قومي بتثقيب عرق اللحمة الفلتو، ولفيه بخيط جيدًا.

شوحي اللحم في زيت الذرة، ثم ضعي عليها الملح والفلفل والبهارات والحبهان.

ضيفي الخضار على اللحم.

ضعي اللحم والخليط في قالب، وغطيها بفويل وأدخليها الفرن حتى تنضج.