طريقة عمل الليمون المخلل.. خطوات سهلة وبسيطة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الليمون من الأشياء الأساسية على مائدة المصريين والعرب والشرق أوسطيين بشكل عام، إذ يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل الليمون المخلل، والتي لها العديد من الوصفات، حيث تعد هي أكلة رائجة في مصر والمغرب العربي، ويتم عمل الليمون المخلل بالملح وبعض التوابل الخاصة، ومن السهل القيام بذلك على الرغم من أنه يستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل قبل أن يصبح جاهزًا للاكل.

الليمون المخلل يعتبر من الاكلات السهلة وسريعة التحضير ويدوم لوقت كبير داخل المنزل، ويمكن تناوله مع الوجبات الخفيفة والعكس وسيعزز أطباقك مثل أي شيء لم تتذوقه من قبل، إذا كنت على استعداد لتخصيص بضع دقائق من وقتك لتعلم طريقة عمل الليمون المخلل فستتمكني من جني فوائد الليمون طوال بقية العام.

طريقة عمل الليمون المخلل

1ـ اسلقي الليمون فهذه أول وأهم الخطوات التي تساعد على تحضيره بشكل سريع، حيث يعمل على تسريع تسويته وتشربه للخلطة بشكل جيد.

2ـ انقعي الليمون في الماء بعد سلقه مع المحافظة على تغيير المياه من حين لآخر لمدة ثلاث أيام قبل تخليله، ما يعمل على تسويته، وتخليصه من المذاق المر لهذا يجب الاهتمام بمرحلة تغيير المياه على الأقل لمدة يومين.

3ـ استخدمي السكين لشق الليمون بفتحات صغيرة بعد ان يسلق وقبل تخليله، يزيد من تشربه لمحلول الملح وتسويته وتخليله سريعا.

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مكونات مخلل الليمون:

- كيلو ليمون

- ربع كيلو فلفل حار

- كوب ملح

- ماء

طريقة عمل الليمون المخلل:

- اغسلي الليمون ويبقى كما هو دون تقطيع.

- ضعي الليمون في المياه المغلية على النار ويترك لتمام الغليان مرة واحدة ويرفع من النار.

- اتركي المياه حتى تبرد.

- حافظي على تغيير مياه الليمون المسلوق ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاث أيام.

- قومي بعمل فتح في الليمون بالسكين الحاد.

- اخلطي مكونات التخليل في برطمان نظيف ثم يوضع الليمون المسلوق منذ ثلاث أيام.

- مع ملاحظة بداية اصفرار الليمون وبدء تسويته يوضع البرطمان في الثلاجة ويقدم بعد أسبوع من بداية التخليل.