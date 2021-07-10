الامارات | السفير الياباني في بيروت يغرد: "قطعوا الكهرباء عن بيتي "

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني في بيروت يغرد: "قطعوا الكهرباء عن بيتي " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وصلت أزمة الكهرباء المتفاقمة في لبنان إلى السلك الدبلوماسي في البلاد، حيث أعلن السفير الياباني في بيروت انقطاع الكهرباء عن بيته.

وغرد السفير الياباني ”تاكيشي أوكوبو“ على حسابه في تويتر: ”الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي انقطعت منذ الصباح الباكر. قيل لي إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة. كل تفكيري منصب على المستشفيات والعيادات“.

وتعصف بلبنان رياح أحد أعمق موجات الكساد في التاريخ الحديث، على حد وصف البنك الدولي. وفقدت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها في أقل من عامين، وسقط أكثر من نصف السكان في براثن الفقر.

وأغلقت المحطتان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان، يوم الجمعة؛ ما أدى إلى إغراق معظم أنحاء البلاد في الظلام؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي شبه التام.

كما أضربت الصيدليات بسبب نقص الأدوية الناجم عن عدم دفع أجور المستوردين الأجانب.

طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من السكان تقليص الاستهلاك، قائلة: ”انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى“.

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