لطلاب الثانوية العامة.. إليكم أسباب وعلاج صداع التوتر خلال الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

صداع التوتر من أكثر أنواع الصداع شيوعًا، ويمكن أن يسبب ألمًا خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا خلف عينيك وفي رأسك ورقبتك، ويعاني معظم طلاب الثانوية العامة من هذا النوع الذي يحدث مرة أو مرتين في الشهر، وقد يكون مزمنًا.

وفي هذا الصدد يوضح موقع "healthline"، أسباب وأعراض وطرق علاج صداع التوتر خلال الامتحانات.

أسباب صداع التوتر:

يحدث بسبب تقلصات العضلات في مناطق الرأس والرقبة، ويمكن أن تحدث هذه الأنواع من الانقباضات بسبب مجموعة متنوعة من الأطعمة والأنشطة والضغوطات، أو بعد التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة.

وتشمل المسببات الأخرى لصداع التوتر ما يلي:.

إجهاد العين.

العيون الجافة.

الإعياء.

التدخين.

نزلة البرد أو الانفلونزا.

عدوى الجيوب الأنفية.

مادة الكافيين.

الضغط العاطفي.

انخفاض كمية الماء.

قلة النوم.

تخطي الوجبات.

أعراض صداع التوتر:

ألم خفيف في الرأس.

الضغط حول الجبهة.

عادة ما يكون الألم خفيفًا أو متوسطًا، ولكنه قد يكون شديدًا أيضًا، وفي هذه الحالة، قد تخلط بين صداع التوتر والصداع النصفي، ومع ذلك، فإن صداع التوتر ليس له جميع أعراض الصداع النصفي.

كيفية علاج صداع التوتر؟

- الارتجاع البيولوجي:

تعتبر هذه تقنية استرخاء تُعلمك إدارة الألم والتوتر.

- العلاج السلوكي المعرفي (CBT):

العلاج السلوكي المعرفي هو علاج بالكلام يساعدك على التعرف على المواقف التي تسبب لك التوتر والقلق.

- العلاج بالإبر:

هذا علاج بديل قد يقلل من التوتر عن طريق وضع إبر دقيقة على مناطق معينة من الجسم.

- استخدام وسادة التدفئة:

ضع وسادة تدفئة أو كيس ثلج على رأسك لمدة 5 إلى 10 دقائق عدة مرات في اليوم.

- الحمام الساخن:

خذ حمامًا ساخنًا أو دشًا لإرخاء العضلات المتوترة.

- الراحة والاسترخاء:

خذ فترات راحة متكررة من الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر لمنع إجهاد العين.

- المكملات:

قد تساعد بعض المكملات أيضًا في تخفيف صداع التوتر، ومع ذلك، نظرًا لأن العلاجات البديلة يمكن أن تتفاعل مع الأدوية التقليدية، يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك قبل تناول المكملات، ووفقًا للمصدر الوطني للصحة التكميلية والتكاملية، فإن المكملات التالية قد تساعد في منع صداع التوتر:

باتربور.

أنزيم Q10.

الاقحوان.

المغنيسيوم.

الريبوفلافين (فيتامين ب 2).