توقعات الأبراج اليوم 10-7-2021: أخبار غريبة لـ الميزان.. وأفكار مقلقة لدى العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
قد تشعر أن شخصًا ما يستغلك بشكل غير عادل، ولن يؤثر ذلك على مكانتك طويلة الأمد مع هذا الشخص.
برج الثور:
عندما تجبرك نفقات غير متوقعة على إنفاق بعض مدخراتك، هذا يمكن أن يسبب بعض الكآبة.
برج الجوزاء:
قد تظهر فجأة بعض المشاكل الخفية في منزلك، سوف تتفاقم المشكلة فقط إذا تم إهمالها، ربما يكون من الأفضل الاتصال بالمحترفين بدلاً من محاولة القيام بذلك بنفسك.
برج السرطان:
قد تأتيك بعض الاتصالات الغريبة اليوم، ربما يكون هذا بسبب مشاكل خطوط الهاتف أو اتصالات الإنترنت أكثر من أي شيء آخر ، لذلك لا تضيع الوقت في القلق، إذا كنت تعتقد أنك تعرف من يحاول الوصول إليك، فانتظر حتى الغد واتصل به أو بها.
برج الأسد:
لا تتفاجأ إذا كان عليك الحفر في قصاصات صغيرة من الورق المدفونة في أسفل الملفات، سيكون الأمر يستحق ذلك.
برج العذراء:
الأشخاص من حولك أكثر تفهمًا مما تعرف، لذا عبر عما تشعر به.
برج الميزان:
قد تأتي إليك بعض الأخبار الغريبة المتعلقة بالأصدقاء الذين يعيشون بعيدًا إليك اليوم
برج العقرب:
قد تأتي إليك بعض الأفكار المقلقة حول أفكار ومشاعر الصديق اليوم.
برج القوس:
قد يؤدي الخلاف مع صديق أو أحد أفراد الأسرة إلى الارتباك وإيذاء المشاعر إذا لم يتم القضاء عليه في مهده، التواصل هو المفتاح.
برج الجدي:
قد تكون متحمسًا جدًا لمكالمة هاتفية من شخص عزيز عليك يعيش بعيد عنك.
برج الدلو:
تستلزم الأحداث المفاجئة أن تكون بعيدًا عن الواقع، وقد تضطر إلى مواجهة التأخيرات عند محاولتك اتخاذ الترتيبات اللازمة.
برج الحوت:
لا تستسلم ستصل إلى هدفك ولكن في وقت متأخر قليلاً عما كنت تأمله، تقبل الأشياء كما هي وغيّر جدولك.