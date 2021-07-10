توقعات الأبراج اليوم 10-7-2021: أخبار غريبة لـ الميزان.. وأفكار مقلقة لدى العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

قد تشعر أن شخصًا ما يستغلك بشكل غير عادل، ولن يؤثر ذلك على مكانتك طويلة الأمد مع هذا الشخص.

برج الثور:

عندما تجبرك نفقات غير متوقعة على إنفاق بعض مدخراتك، هذا يمكن أن يسبب بعض الكآبة.

برج الجوزاء:

قد تظهر فجأة بعض المشاكل الخفية في منزلك، سوف تتفاقم المشكلة فقط إذا تم إهمالها، ربما يكون من الأفضل الاتصال بالمحترفين بدلاً من محاولة القيام بذلك بنفسك.

برج السرطان:

قد تأتيك بعض الاتصالات الغريبة اليوم، ربما يكون هذا بسبب مشاكل خطوط الهاتف أو اتصالات الإنترنت أكثر من أي شيء آخر ، لذلك لا تضيع الوقت في القلق، إذا كنت تعتقد أنك تعرف من يحاول الوصول إليك، فانتظر حتى الغد واتصل به أو بها.

برج الأسد:

لا تتفاجأ إذا كان عليك الحفر في قصاصات صغيرة من الورق المدفونة في أسفل الملفات، سيكون الأمر يستحق ذلك.

برج العذراء:

الأشخاص من حولك أكثر تفهمًا مما تعرف، لذا عبر عما تشعر به.

برج الميزان:

قد تأتي إليك بعض الأخبار الغريبة المتعلقة بالأصدقاء الذين يعيشون بعيدًا إليك اليوم

برج العقرب:

قد تأتي إليك بعض الأفكار المقلقة حول أفكار ومشاعر الصديق اليوم.

برج القوس:

قد يؤدي الخلاف مع صديق أو أحد أفراد الأسرة إلى الارتباك وإيذاء المشاعر إذا لم يتم القضاء عليه في مهده، التواصل هو المفتاح.

برج الجدي:

قد تكون متحمسًا جدًا لمكالمة هاتفية من شخص عزيز عليك يعيش بعيد عنك.

برج الدلو:

تستلزم الأحداث المفاجئة أن تكون بعيدًا عن الواقع، وقد تضطر إلى مواجهة التأخيرات عند محاولتك اتخاذ الترتيبات اللازمة.

برج الحوت:

لا تستسلم ستصل إلى هدفك ولكن في وقت متأخر قليلاً عما كنت تأمله، تقبل الأشياء كما هي وغيّر جدولك.