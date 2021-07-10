7 علامات تشير إلى نقص الزنك.. كيف تعوض هذا الأمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يساعد الزنك على الحفاظ على صحتك وأداء وظائف معينة يوميا، فعلى سبيل المثال، يعمل على إنتاج الهرمونات، ويدعم نمو وإصلاح العضلات والأنسجة، ويقوي جهاز المناعة، ويسهل عملية الهضم.

وتعمل هذه العناصر الأساسية أيضًا كعامل مضاد للالتهابات، وبالتالي يؤدي نقصد إلى العديد من المضاعفات الصحية.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، أهم 7 علامات وأعراض تشير إلى نقص الزنك، وفق ما أورد موقع "food.ndtv".

1- ضعف المناعة:

يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على جهاز مناعة قوي، نظرا لأنه حيوي بشكل خاص لنمو الخلايا، ولقتل البكتيريا والفيروسات الخطيرة، لذا نقصه يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لديك.

2- الإسهال:

الإسهال المستمر مصدر قلق شائع، حيث يميل جسمك بسبب نقص الزنك إلى أن يصبح أكثر عرضة للعدوى البكتيرية.

3- النمو:

يمكن أن يسبب نقص هذا العنصر عند الأطفال إلى تأخر النمو.

4- ضعف الشهية:

إذا كنت تشعر بجوع أقل من المعتاد، فاحرص على الانتباه، لأن ذلك يشير إلى نقص محتوي الزنك لديك.

5- فقدان حاسة التذوق أو الشم:

النقص الحاد في الزنك قد يتداخل مع حاسة الشم والتذوق، بالإضافة إلى يمكن أن يكون العمى الليلي من أحد الأعراض الأخرى.

6- الاضطرابات النفسية:

يمكن أن يلعب نقص هذا العنصر أيضا دورًا رئيسيًا في الإصابة بالاكتئاب.

7- حب الشباب أو الطفح الجلدي:

يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك أن يواجهوا مشاكل جلدية مختلفة، مثل الطفح الجلدي وحب الشباب.

نصائح مهمة يجب أن تفعلها يوميًا لمنع هذا النقص:

- تناول المكملات الطبيعية، حيث قد تحتوي على عدة أشكال من الزنك بما في ذلك الأسيتات وجلوكونات الزنك وكبريتات الزنك، ولكن قبل القيام بذلك، يجب عليك استشارة الطبيب لتأكيد متطلبات ومدة وجرعة هذه المكملات.

- يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في التغلب على نقص الزنك في الجسم، فيما يلي قائمة بأهم 4 مصادر غذائية للزنك:

1. لحم الضأن: غني بالبروتينات عالية الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك.

2. الكاجو: مصدر ممتاز للزنك والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور، إذ إنه بمثابة وجبة خفيفة ممتلئة في منتصف الوجبة مع المكسرات الأخرى والفواكه الجافة.

3.الفطر: يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول، ويوفر العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الزنك والبوتاسيوم والنياسين.

4. السبانخ: مصدر غني للزنك وبالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الأخرى.