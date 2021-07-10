أبرز إطلالات النجمات خلال أسبوع باريس للموضة الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 01:47 مساءً - تستعد النجمات والمؤثرات في كل اسبوع عالمي للموضة للظهور بأبهى حلة سواء اخترن ثياباً عصرية شبابية او كلاسيكية راقية. فمع عودة نبض الحياة إلى عاصمة الموضة، تجول عدسات المصورين بحثاً عن إطلالات لافتة لمؤثرات في عالم التواصل الاجتماعي لالتقاطها سواء في الشارع على طريقة الستريت ستايل او في الصفوف الأولى للعروض العالمية او حتى خلال مشاركتهن في حفل تنظمه إحدى ماركات الأزياء او المجوهرات العالمية في باريس.



ما كانت أبرز إطلالات النجمات خلال مشاركتهن في حدث اسبوع الموضة الفرنسية الراقية لخريف وشتاء 2021 و2022؟







ليون هان في عرض شانيل

المؤثرة ليوني هان: في زي متكامل من شانيل يتمثل في كنزة حمراء مطرزة باللؤلؤ وسروال بيرمودا من التويد الأسود مع حذاء عالي باللونين الرمادي والأبيض مع حقيبيتين من شانيل.



الصورة من حساب النجمة على انستغرام





جنيفير لورنس وجيسيكا تشاستن في عرض ديور

جنيفر لورنس ارتدت فستاناً أبيض منقطاً بالأسود ومزرراً من الأمام وهو من مجموعة ما قبل الخريف لديور 2021 وانتعلت حذذاء اسود ونظارات كبيرة قاتمة.

جيسيكا تشاستن ترتدي فستاناً بقصة هندسية وهو مطبع برسوم هندسية من ديور.

صورة النجمتين من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الالكتروني.

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مونيكا بيلوتشي في عرض ديور

مونيكا بيلوتشي ارتدت معطفاً بطبعات برية من ديور ووضعت نظارات سوداء.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني

أنجيلا بيبي ويارا شهيدي في عر ض ديور

أنجيلا بايبي ارتدت فستاناً بقصة الأميرات متوسطة الطول بلون الباستيل الزهري المطرز. ويارا شهيدي ارتدت تاييراً كلاسيكياً احمر من مجموعة خريف 2021 بطابع الفنتدج ولكنها نسقته مع حذاء فضي.

صورة النجمتين من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الالكتروني.

كارن وازن في عرض ديور

كارن وازن التي حلت ضيفة لعرض ديور الافتراضي وارتدت فستاناً اسود شوهدت في إطلالة ستريت ستايل قبل بدء العرض اتسمت بالشقاوة فاختارت تاييراً بطابع مدرسي من القماش المربع التقطيعات مع جوارب قطنية طويلة وحذاء رياضي ونسقت كروب توب سوداء تحت السترة الطويلة.

الصورة من حسابها الخاص على انستغرام.

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ديان كروغر في عرض جورجيو أرماني وشوميه

أما في عرض جورجيو أرماني فتألقت النجمة ديان كروغر بفستان كحلي من الغيبور المطرز مع سترة بوليرو

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الالكتروني





ارتدت ديان كروغير الطقم الأسود من الكريب مع جزمة طويلة الساق وقفازات جلدية فأضفت عليها طابعاً غوطياً.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الالكتروني.

بيلا حديد في عرض لويس فويتون

وفي حفل اقامته دار لويس فويتون لإطلاق باقة عطورها الجديدة حضرت كل من النجمات ديان كروغير ونتاشا بولي وأمبير فاليتا وبيلا حديد.

بيلا حديد ارتدت فستاناً ازرق قاتماً يزدان بالتطريز البراق المزدان بالخيوط والريش وارخت شعرها بشكل عفوي. وانتعلت جزمة طويلة الساق سوداء.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الالكتروني.

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أمبير فاليتا ونتاشا بولي في عرض لويس فويتون



أمبير فاليتا ارتدت الكورسيه الذهبي مع السروال المنفذ من قماش الكريب الأسود أما نتاشا بولي فارتدت سترة طويلة رمادية ذات ياقة بيضاء مع تنورة مطبعة واسعة قصيرة وجزمة عالية وحملت حقيبة ميكرو من لويس فويتون صفراء.

صورة النجمتين من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الالكتروني



ديان كروغر وصوفي تورنر في عرض لويس فويتون

ارتدت بلوزة زرقاء ميتاليكية مع تنورة مطبعة لاميه قصيرة وانتعلت جزمة عالية الساق من لويس فويتون، فيما ارتدت صوفي تورنر فستاناً باللونين الأبيض والذهبي يتمثل في كاب على شكل فستان بطراز عسكري وبقصة قصيرة واسعة ونسقت معه جزمة عالية بيضاء من لويس فويتون.

صورة النجمتين من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الالكتروني

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