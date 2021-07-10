صورة لـ أحمد الفيشاوي مع عاملة منزله تثير إعجاب متابعيه: «متواضع زي والدك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار الفنان أحمد الفيشاوي التفاعل مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة نشرها مع عاملة منزله.

وظهر «الفيشاوي» برفقة عاملة منزله وطفلة صغيرة وعلق على الصورة قائلًا: «شكرًا يا فلورنس على كل الحاجات الحلوة اللي بتعمليها معانا وأخلاقك وطيبتك».

وأثارت الصورة تفاعلا بين متابعيه الذين أبدوا إعجابهم بالصورة وتواضع الفنان أحمد الفيشاوي فكانت من ضمن التعليقات، «بسيط ومتواضع زي والدك الله يرحمه.. أنتي رائعة.. أحلى صورة ليك شكرًا على الصورة بجد.. جميلة جدًا الصورة ومحترمة.. ربنا يجبر بخاطرك ويكرمك».

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، احتفل بعيد زواجه الثالث مع زوجته ندى الكامل، وشارك متابعيه الصور عبر صفحته الرسمية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتب الفيشاوي في تعليقه على الصور: «3 سنين جواز، دي معجزة يا نادية، بحبك حب جنون، كل سنة وإنتِ طيبة أوي».

وتفاعل عدد كبير من جمهور أحمد الفيشاوي بالتعليقات «ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض يا رب ويكفيكم شر العين»، و«ما شاء الله تعيشوا وتحتفلوا العمر كله سوا يا رب»، و«مالك يا فيشاوي معجزة ليه دي ندى قمر».

زوجة الفيشاوي تتحدث عنه

وكانت ندى الكامل، تحدثت من قبل عن زوجها أحمد الفيشاوي خلال المداخلة الهاتفية: «عمري ما شوفته مثير للجدل خالص، أنا كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه، وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأكدت زوجة أحمد الفيشاوي عدم الاختلاف على فن زوجها وموهبته القوية، على الرغم من اختلاف البعض حول تصرفاته وأرائه: «أحمد سي السيد في البيت، بحطله الملح في البانيو يحط رجله عشان يطلع الطاقة السلبية».