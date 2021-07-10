تعمل في هندسة الديكور السينمائي.. معلومات عن زوجة عمرو سلامة بعد حفل زفافهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل المخرج عمرو سلامة، ليلة أمس، بحفل زفافه على مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي الشهيرة بـ«موكا»، في حفل كبير على أحد شواطئ مدينة الجونة بالغردقة.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام والمجتمع، من بينهم نيللي كريم، وجورجينا طواف، وشيكو، وهشام ماجد، وهدى المفتي، والمخرج بيتر ميمي، ويارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، وغيرهم.

إطلالة العروس

وخلال الحفل، أطلت العروس، بفستان زفاف أبيض قصير فوق الركبة كشف عن ساقيها، وتعلوه بطانة شفافة، حيث رقص العروسان على العديد من الأغنيات الشهيرة العربية والأجنبية، والمهرجانات الشعبية.

عقد قران عمرو سلامة ومروة البرماوي

وقبل أيام، احتفل المخرج عمرو سلامة بعقد قرانه على المهندسة مروة البرماوي، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة عقد قرانه، وأرفق عليها تعليقا قائلا: «أنا وماكي كتبنا الكتاب!، في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي».

من هي مروة البرماوي؟

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن المهندسة مروة البرماوي، بعد عقد قرانها على المخرج السينمائي عمرو سلامة:

ـ تخرجت في المعهد العالي للسينما.

ـ تعمل مروة البرماوي مهندسة ديكور سينمائي.

ـ كانت آخر أعمالها مسلسلي «في كل أسبوع يوم جمعة» و«عندما يكتمل القمر»، واللذان جرى عرضهما خلال الفترة الماضية.

ـ تعتبر الفنانة نيللي كريم أبرز أصدقائها في الوسط الفني.

ـ من أعمالها أيضًا إعلان «حريف أفلام» للفنان أكرم حسني.

إنهاء الخطبة الأولى لعمرو سلامة

ومن ناحيتها، كانت أعلنت الإعلامية منى عبد الوهاب خطيبة المخرج السابقة انتهاء علاقتهما من خلال تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قالت خلالها: «رجعت لنفسي وإلى حياتي وعالمي الذي أحبه رغم صغره، فخورة وسعيدة بأني عزباء».