هدى المفتي موديل كليب عمرو دياب لا تتابعه على «إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة الشابة هدى المفتي «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها كموديل في أحدث أغاني الكليب الأخير للفنان عمرو دياب «الدنيا بترقص»، ما أثار حولها الكثير من التعليقات.

ورغم الجدل أيضًا الذي أثير حول ظهور «المفتي» موديل الكليب الأخير، إلا أنه تبين أن الفنانة الشابة لم تتابع الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ أنها عدد الحسابات التي تتابعها وصل إلى 1578، ولم يكن حساب «الهضبة» من ضمنهم.

وطرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية «الدنيا بترقص» أول أغانيه في موسم صيف 2021، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج طارق العريان.

من هي هدى المفتي

- والفنانة هدى المفتي تبلغ من العمر 26 عامًا.

- تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي.

- بدأت مشوارها الفني كـ«موديل» في الإعلانات وهي في الـ17 من عمرها.

- دخلت عالم التمثيل للمرة الأولى بالصدفة من خلال مسلسل «هذا المساء» للمخرج تامر محسن، وجسدت شخصية «نادين».

- قدمت بعد ذلك مجموعة من الأعمال الدرامية منها «لدينا أقوال أخرى» و«كأنه امبارح»، كما جاءت الفرصة الكبرى بالنسبة لها في الوقوف أما الزعيم عادل إمام في مسلسل «فلانتينو» حيث قامت بتجسيد دور ابنته.

- وقدمت أول أدواها السينمائية في فيلم «رأس السنة»، ثم تنوعت أدوارها في عدد من الأفلام منها «بنات ثانوي» و«ديدو»، وتشارك مع كريم عبد العزيز وأحمد عز في فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد.

- تعرضت الفنانة الشابة لهجوم من متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام»، بعدما نشرت صورة لقميص كتبت عليه ألفاظ نابية يتم تداولها على ألسنة المتحرشين، وطالبها المتابعين بحذف الصورة، وهو ما أثار غضبها، وصورت مقطع فيديو للرد على الانتقادات التي تعرضت لها، مؤكدة أنها لن تتوقف عن الحديث عن التحرش ونشر التوعية حول تلك القضية المجتمعية.