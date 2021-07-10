الامارات | علماء يعكفون على دراسة "الشكل الرومانسي" للبروكلي

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يعكفون على دراسة "الشكل الرومانسي" للبروكلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فريق دولي من الباحثين السر وراء الشكل المذهل لنبات البروكلي الرومانسي، حيث تبين أن تشكيل النبات يتم بهذا الشكل لأن البراعم لا تتطور لتصبح زهورا.

وكتب الفريق في المجلة العلمية «جورنال ساينس» إنها بدلا من ذلك، تتطور إلى سيقان، والتي بدورها تحاول تشكيل الزهور ولكن دون جدوى.

ويسمى الشكل المتكرر الرائع، مثل البروكلي الرومانسي، أيضا فراكتال أو كسوري. والفركتال هو بنية تشبه فيها الأجزاء الفردية الكل. وفي البروكلي الرومانسي، تمثل الزهور وقطع منها ذلك الخضار كله في الشكل.

ويشار إلى أن البراعم تم تصميمها في الأصل لتشكيل الزهور، ولكن ذلك الهدف لا يتحقق أبدا. ويكون لدى السيقان التي تتشكل بدلا من ذلك إمكانية التحول إلى زهور، ولكن نفس التسلسل يبدأ من جديد.

وقال الفريق، بقيادة كريستوف جودين من المعهد الوطني للأبحاث للمعلوماتية والأتمتة في فرنسا، في بحثه إن هذا بشكل عام، يعد بمثابة اضطراب في الشبكة الجينية لتشكيل الزهور.

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