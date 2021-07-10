يقلل دهون البطن.. 6 فوائد رائعة للثلج لم تكن تعرفها من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يقولون "وجهك ثروتك"، قد لا تؤيدين هذا المقولة، لكننا على يقين من رغبتك في الحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة، وهناك طريقة بسيطة جدًا للعلاج بالثلج، وله تأثير مريح وعلاجي.

كل ما تحتاجينه للعلاج بالتبريد المنزلي هو الثلج، يمكنك أيضًا صنع مكعبات ثلج الشاي الأخضر ومكعبات ثلج بالخيار وما إلى ذلك، وسنعرض لكم فوائده الرائعة في السطور التالية وفقا لما وردت في موقع "Brightside".

أشياء مهمة يجب أن تعرفها قبل أن تبدأ العلاج بالثلج؟

- استخدم دائمًا العلاج البارد على وجه نظيف.

- ارتدِ قفازات لحمل مكعبات الثلج، سيحمي هذا يديك، خاصة إذا كنت تخطط لمنح نفسك فترة طويلة من الاسترخاء.

- لا تستخدمي الثلج مباشرة دون تغطيته بقطعة قماش ناعمة أو كيس بلاستيك عند تدليك وجهك.

-يمكنك استخدام مكعبات الثلج مباشرة فقط لتقليل حب الشباب أو التورم حول العين.

- لتجنب حروق الجلد، لا تقم أبدًا بوضع كمادات الثلج على جسمك لأكثر من ساعة.

- يمكنك مضاعفة الفائدة وعمل مكعبات ثلج مع الخيار أو الشاي الأخضر أو شاي أو الثوم.

1- للحصول على بشرة أنعم:

كل مساء أو قبل الذهاب إلى الفراش، جرب هذا: اغسلي وجهك، واملئ كيسًا بلاستيكيًا بالثلج، ودلكي وجهك ورقبتك برفق لمدة 3 دقائق تقريبًا.

في غضون أيام قليلة، ستحصلين على نتائج ملحوظة، ستصبح بشرتك منتعشة وناعمة، إذ يمنع العلاج بالثلج أيضًا التجاعيد ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

2- التخلص من حب الشباب:

يعد العلاج بالثلج أحد أفضل الطرق لمهاجمة مشاكل حب الشباب، اغسلي وجهك، ولفي مكعب ثلج بقطعة قماش ناعمة نظيفة أو منديل واضغطي برفق على البثرة لمدة 3 إلى 5 دقائق، وستكون النتائج مفاجأة لك.

3- تقليل التجاعيد:

تعمل هذه الطريقة البسيطة على النحو التالي: يحسن الثلج الدورة الدموية ويمنع الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، يمكنك تدليك وجهك لمدة دقيقة تقريبًا كل يوم قبل وضع المكياج.

4- علاج المسام المفتوحة:

مرري مكعب ثلج على وجهك مباشرة لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، إذا كنت متسقًا بدرجة كافية، فستلاحظ انكماش المسام المتضخمة والمفتوحة في غضون أيام قليلة.

5- التخلص من العيون المنتفخة:

تحصل كثيراً أنك تبكي طوال الليل وتستيقظ بعيون منتفخة أو بسبب الإرهاق، هناك العديد من الأسباب لتورم عينيك، قم بلف 2 مكعبات ثلج بقطعة قماش، وضعها على عين مغلقة، ودلك بلطف المناطق الأكثر التهابًا لمدة دقيقتين، مع إجراء حركات دائرية بطيئة.

6- مكافحة دهون البطن:

إذا كنت لا تستطيع تحمل تكلفة جلسة علاج بالتبريد احترافية، فإليك ما يمكنك القيام به في المنزل، ضعي كيس ثلج على بطنك لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بإزالته بعد 3 دقائق، وكرري لمدة ساعة (كحد أقصى).

يمكنك استخدام أكياس الثلج مع شاي والشاي الأخضر والقهوة وإكليل الجبل، حيث يحول الثلج الخلايا الدهنية البيضاء إلى خلايا دهنية بنية يمكن حرقها من خلال عملية التمثيل الغذائي بسهولة وسرعة.

لكن يجب أن تعرف هذه الحيل تعطي أفضل النتائج إذا اقترنت بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.