انتبه.. ارتكاب هذه العادات على معدة فارغة تؤثر سلبا على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد يؤثر ما نرتكبه من عادات خاطئة أو أشياء على معدة فارغة على صحتنا، فعلى سبيل المثال ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة، قد يؤدي إلى تسبب تلف العضلات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز العادات الخاطئة التي نفعلها على معدة فارغة تؤثر بالسلب على صحتنا، وفق ما أورد موقع"Bright side".

- تناول مضادات الالتهاب

لا يمكن تناول الأسبرين والباراسيتامول وغير ذلك من الأدوية المضادة للالتهابات (NSAIDs) على معدة فارغة، فهو لا يقلل من فعاليتها فحسب، بل يتسبب أيضًا في مشاكل صحية خطيرة (مثل النزيف المعدي).

- تناول القهوة

حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.

لذا إذا كنت غير قادر على التخلي عن عادة شرب القهوة أول شيء في الصباح، فتناولها مع الحليب أو الكريمة، ستقلل دهون الحليب من الآثار السلبية.

- مضغ العلكة

ينتج حمض الجهاز الهضمي أثناء مضغ العلكة يدمر بطانة المعدة الفارغة.

كما ثبت علميًا أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يفضلون الوجبات السريعة (البطاطس المقلية والحلوى) بدلاً من الفاكهة والخضروات.

لذلك ينصح بتجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق، حتى لو كانت معدة ممتلئة.

- الذهاب إلى الفراش

من العادات الخاطئة التي يجب تجنبها على معدة فارغة، وذلك لأن الجوع يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز، ما يعزز من عدم الشعور بالراحة أثناء النوم.

لذا من الأفضل تناول منتجات الألبان لأنها تحتوي على الماغنيسيوم والكالسيوم، وهذه العناصر سوف تساهم على النوم السليم.

- ممارسة التمارين

يعتقد الكثيرين أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تحرق المزيد من السعرات الحرارية، في الحقيقة، الجوع لا يؤثر على فقدان الدهون، بل قد يسبب تلف العضلات، ومشاكل الجهاز الهضمي، نظرًا لأن الجسم يفتقر إلى الطاقة.

- تناول عصير الحمضيات

تؤدي الأحماض والألياف القاسية الموجودة في الحمضيات إلى تهيج معدتك الفارغة، وهو أمر خطير بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من التهاب المعدة أو المعرضين لخطر الإصابة به.

- المناقشة

لقد أثبت الباحثون أن الجوع يجعلنا أقل تماسكًا وهدوء، و يحدث ذلك لأن ضبط النفس يتطلب طاقة ، وهي نقص في الإمداد عندما تكون المعدة فارغة.

إذا لم يكن لديك وقت لتناول الطعام قبل المناقشة، اشرب شيئًا دافئًا، سيجعلك أكثر مرونة أثناء المناقشة مع الآخرين.