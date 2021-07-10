فوائد لا تتوقعها.. لماذا يعد المشي لمدة 10 دقائق بعد تناول الوجبات أمرا مهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تشعر بالامتلاء بعد تناول وجبة ثقيلة؟.. عليك الذهاب في نزهة على الأقدام لتخفيف حدة ذلك، إنها حقيقة أن الكسل يحيط بك بعد تناول وجبة دسمة وتشعر أنك مستلقٍ، لكن الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة قد يسبب لك المتاعب وقد يسبب لك الشعور بالحموضة، في مثل هذه الحالة يفضل المشي لبضع دقائق لتنظيم عملية الهضم.

ولكن لماذا يعد المشي لمدة 10 دقائق بعد تناول الوجبات أمرًا مهمًا؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

هل تعلم أن المشي بعد الوجبات يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب؟.. في إحدى الدراسات التي أجريت على ما يقرب من 30 ألف من البالغين، تم ربط المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، 5 أيام في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20٪.

سرعة المشي

أول شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو المشي بوتيرة خفيفة ومتوسطة بعد وجباتك، تجنب المشي السريع أو الركض مباشرة بعد الأكل لأنه قد يسبب آلام في المعدة وقد يسبب الانتفاخ، لتبدأ بالمشي لمدة 5-6 دقائق بوتيرة خفيفة، بعد بضعة أيام، يمكنك زيادة الوقت إلى 10 دقائق بوتيرة معتدلة.

إذا كنت لا ترغب في المشي بالخارج، يمكنك ببساطة المشي في الداخل، المشي من غرفة إلى أخرى وفي جميع أنحاء المنزل لمدة 10 دقائق.

الفوائد

إذا كنت تشعر والخمول بعد تناول الوجبة، فمن الأفضل أن تذهب في نزهة على الأقدام، يربط المشي عملية الهضم، مما يمنع حدوث مشاكل مثل الانتفاخ والإفراط في تناول الطعام، إذا جلست أو استلقيت مباشرة بعد تناول وجبة دسمة، فقد تلاحظ مشاكل في المعدة مثل ارتجاع المريء والغازات.

الذهاب في نزهة خفيفة بعد تناول الوجبة يحفز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق السعرات الحرارية، المشي بعد الوجبات يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر التي عادة ما نتناولها بعد الوجبات، كما أنه يعزز الدورة الدموية في جميع أنحاء جسمك ويقلل من خمولك.

هناك ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبة، حيث يبدأ جسمك في تكسير الطعام، خاصة لمرضى السكر، ينصح بالمشي لمدة 10 دقائق بعد تناول وجبة، أثبتت العديد من الدراسات أن المشي بعد الوجبة يمكن أن يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.

الوقت المثالي

لذا، إذا كان المشي بعد الأكل مفيدًا جدًا للجسم، فكم من الوقت يجب أن يكون مثاليًا؟.. عادة، 10 دقائق من المشي بعد كل وجبة كافية لجسمك، هذا يمثل 30 دقيقة من المشي كل يوم، 10 دقائق بعد الإفطار والغداء والعشاء، حسب حاجتك، يمكنك زيادتها إلى 15 دقيقة لكل منها، ولكن تجنب المبالغة في ذلك.

باختصار، فإن المشي لمدة 10 دقائق بوتيرة خفيفة هو الأفضل لجسمك لتعزيز عملية الهضم، والمساعدة في إنقاص الوزن والحفاظ على مشاكل المعدة.