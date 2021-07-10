كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يمكن للكثير من موديلات الأظافر العصرية أن تزيد من جمال اليدين والأظافر، وتضفي على إطلالتك لمسة راقية وأنيقة. ومع اقتراب عيد الأضحى، لا بد من اعتماد موديلات مناكير جذابة يكتمل بها مظهرك، ولهذه الغاية، نرصد لك في هذا المقال، عدداً من موديلات مناكير عيد الأضحى 2021، العصرية بألوان مناكير مختلفة ونقشات متجددة، لتختاري من بينها ما يعجبك.

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أظافر أنيقة بألوان محادية

أظافر أنيقة بألوان المناكير المحادية(الصورة من حساب خبيرة الجمال كانيشيا سامز)

إذا كنت من محبات ألوان المناكير المحايدة، وترغبين في دمجها على أظافرك في عيد الأضحى، فلا تترددي في مزج المناكير البني الفاتح مع الداكن، فهذا التباين في الألوان سيشكل أحد موديلات الأظافر الأنيقة والناعمة، التي تناسب جميع ألوان البشرة، والتي تعد من أكثر اتجاهات الأظافر رواجاً خلال الصيف.



المناكير الفرنسي الملون

المناكير الفرنسي الملون(الصورة من حساب الفاشينيستا Nikkie على إنستغرام)

يعد المناكير الفرنسي بالألوان المنعشة، موضة رائجة جداً في الوقت الحالي، والتي يتم فيها استبدال الألوان التقليدية للمناكير الفرنسي، أي الأبيض والبيج، بألوان عصرية ومنعشة مثل البنفسجي والزهري والفوشيا. وبإمكانك اعتماد صيحة المناكير الفرنسي متعدد الألوان في العيد، فهو يمنحك إطلالة حيوية جداً ومنعشة. استخدمي المناكير النيود اللحمي كقاعدة أساسية لأظافرك، واعتمدي المناكير الملون عند مقدمة الأظافر.



الأظافر المزينة بالزهور

الأظافر المزينة بالزهور(الصورة من حساب إيمارني في إنستغرام)

أنقلي أزهار الحدائق المشمسة الى أظافرك في العيد، من خلال اعتماد نقشة الأزهار، باستخدام مجموعة من ألوان المناكير الحيوية والفاتحة، التي تعد خياراً رائعاً للعيد، مثل الأزرق والأصفر والأخضر والبرتقالي والزهري. وقبل البدء بتنفيذ نقشة الأزهار، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



الأظافر الغليتر

الأظافر الغليتر(الصورة من حساب فنانة الأظافر هانغ أكا على إنستغرام)

بإمكانك أيضاً اعتماد المناكير الغليتر في العيد، بطريقة راقية وناعمة، تمنح أظافرك وميضاً مخفياً رائعاً، وتوفر ليديك توهجاً صيفياً لافتاً. يكفي أن تطبقي المناكير الغليتر بألوان مثل البنفسجي والأصفر والزهري والأخضر، بطريقة مميزة عند قاعدة ومقدمة الأظافر.



الأظافر المزينة بالنجوم

الأظافر المزينة بالنجوم(الصورة من حساب فنانة الأظافر أفيفا أتري في إنستغرام)



نقشة النجوم رائجة جداً وهي تشكل خياراً رائعاً لعيد الأضحى، وبإمكانك الحصول عليها من دون مجهود. يكفي أن تستخدمي ملصقات النجوم المخصصة للأظافر بأشكال متساوية وألوان متناغمة، كما أنك لست بحاجة الى استخدام طبقة من المناكير الأساسي.

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