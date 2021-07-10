أفضل فرشاة سيليكون للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - فرشاة السيليكون منتج حديث ظهر في الأسواق مؤخراً، وبينما نراه في يد كل مدونة موضة وجمال؛ أغلبنا لا يعرف أهميته ولا طريقة استعماله، ولا حتى مكانه وترتيبه في روتين البشرة اليومي؛ لذا تعرفي معنا إلى فرشاة السيليكون، وكيف تختارين منها ما يناسب نوع بشرتك.



فرشاة السيليكون:

فرشاة الوجه بتقنية Sonicglow من PMD



فرشاة الوجه السيليكون هي جهاز جديد، يعمل عبر الشحن، ويكون مقاوماً للماء، له تقنيات عديدة منها الاهتزاز والموجات الصوتية والدوران، كلها طرق مختلفة لخدمة الغرض نفسه: التنظيف العميق للبشرة.

تُستعمل الفرشاة مع الغسول اليومي المنظف للبشرة، وتعمل على التنظيف العميق الذي يتخلص من الزيوت والأتربة وبقايا المكياج، التي تعلق على بشرتنا بعد يوم طويل، وتتسبب في الحبوب والتصبغات والرؤوس السوداء.

أما الحركة التي تقوم بها الفرشاة؛ فهي تضمن تقشير خفيف لطبقات الجلد الميت عن الوجه، وتنشيط الدورة الدموية في البشرة، ما ينتج عنه إشراق ونضارة واحمرار طبيعي للبشرة.

أفضل فرشاة سيليكون لتنظيف الوجه



بينما توجد العديد من الفرش اليدوية لتنظيف البشرة، تكمن أهمية الفرشاة الإلكترونية في التحكم الطبي في قوة التنظيف، ومنع الإفراط في الضغط على البشرة أو التسبب في جرحها أو تهيجها؛ حيث تكون برامج الفرشاة مُصمَّمة حتى تكون لطيفة على البشرة ومن خامات لا تجرح الجلد.

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أنواع فرشاة السيليكون الأفضل في الأسواق:

للفرشاة وجهان واحد للتظيف وآخر للمساج



فرشاة «Foreo» بالموجات الصوتية:

هذه الماركة تحديداً تستولي على أعلى تقييمات من أطباء الجلدية؛ بسبب شعيراتها شديدة النعومة، التي تضمن أن تكون الفرشاة رقيقة على البشرة، ولا تسبب لها جروحاً دقيقة أو التهابات، إلى جانب استعمالها تقنية الموجات الصوتية، التي تساعد على شد الجلد، وتعتبر تقنية علاجية، يمتد مفعولها إلى ما بعد التنظيف.

يمكن استعمالها لكل أنواع البشرة، ولكنها مثالية للبشرة المختلطة التي تجمع بين المناطق الدهنية والمناطق الجافة، وتحتاج إلى عناية خاصة.



جهاز «بي إم دي» برو لتنظيف البشرة:

الفرشاة السيليكون مقاومة للبكتيريا ولا تكون رائحة



يستعمل هذا الجهاز تقنية تُدعى «SonicGlow»، وهي تنتج ٧ آلاف اهتزازة في الدقيقة الواحدة، وهي مسؤولة عن تقوية الجلدة ومنحك بشرة مشدودة وموحدة اللون مع الاستعمال المستمر، كما أنها مصنوعة بالكامل من السيليكون؛ ما يغنيك عن تغيير رأس الفرشاة كل فترة.

الرأس السيليكون ليست موفرة لتكلفة قطع الغيار فقط، بل هي أكثر نعومة على البشرة، ومصنوعة من خامة مضادة للبكتيريا، ولا تكون رائحة مع الوقت كأي منتج عناية بالبشرة آخر تستعملينه؛ ما يجنبك خطر التعرض لحبوب بسبب استعمالها.

جدير بالذكر أن للفرشاة وجهين؛ وذلك لأنها تقوم بمهمة التدليك إلى جانب التنظيف المعتاد، ويُستعمل وجه للمساج بعد الانتهاء من تنظيف البشرة، مصحوب بأحد أنواع السيرم.

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