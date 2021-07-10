كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - على الرغم من أن المكياج المات لاقى رواجاً كبيراً بين العرائس في الآونه الأخيرة، فإن هناك الكثير من النساء يفضلن تطبيق المكياج اللامع؛ نظراً لجاذبيته وتميزه، فهو يُعَدُّ شكلاً من أشكال الفن والتعبير عن الذات، لذا تجد الكثيرات من النساء متعة عند تطبيقه بسبب الحرية المطلقة للإبداع وتجريب طرق مختلفة، واليوم نعرّفك على الطريقة المثالية لمكياج العروس اللامع.



طريقة عمل مكياج لامع للعروس:







تجهيز البشرة قبل المكياج

مكياج عروس لامع من خبيرة التجميل شيخة عبدالرحمن -الصورة من حسابها على الانستغرام



قبل المكياج يجب اختيار منظفٍ مناسب للبشرة، ثم ترطيب البشرة بالماء الفاتر عن طريق رش بعض الماء باستخدام اليدين عليها، وتدليك البشرة بحجم قطعة نقدية صغيرة من المنظف لمدة 45 ثانية بلطف وبحركات دائرية، وشطف البشرة جيداً مع التأكد من عدم بقاء أي رغوة على الجلد، ثم تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة بالطبطبة لا بالفرك؛ حتى لا يسبِّب تهيجاً وحُمْرَةً وتقشيراً للجلد، وننصح باستخدام الماء الدافئ لغسل البشرة؛ وذلك لأنه يساعد على فتح المسام والتخلص من الأوساخ والبكتيريا على الجلد، مع تجنُّب الماء الساخن الذي قد يتسبب في جفاف الجلد.

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طريقة وضع المكياج اللامع

مكياج لامع للعروس النحيلة من خبيرة التجميل شيخة عبدالرحمن -الصورة من حسابها على الانستغرام



للبدء بمكياج الوجه يجب وضع مرطبٍ خفيف مناسبٍ، ثم استخدام مصل لترطيب البشرة، ويُنصح باستخدام الأمصال التي تحتوي على مضادات الأكسدة، ثم اختيار البرايمر حسب نوع البشرة، ويتم تطبيق كريم الأساس من خلال وضع قليل من الكريم على ظهر اليد، ومن ثَمَّ استخدام فرشاة أو إسفنجة مكياج رطبة لوضع الأساس على البشرة، ومزج كريم الأساس جيداً، وتطبيق مُخفي العيوب لتغطية البقع والهالات السوداء تحت العين، باختيار نوع أفتح قليلاً من لون البشرة الطبيعي، ثم وضع مكياج العيون بالتأكد من شراء محدد العيون وماسكرا عالية الجودة برسم خط باستخدام الكحل على خط الرمش العلوي، من الزاوية الداخلية إلى الخارجية للعين، ثم استخدام فرشاة عليها؛ لتجنُّب مظهر الخطوط القاسية، واستخدام أداة تجعيد الرموش، وطبِّقي أولاً ظلال العيون البيج على الجفن بالكامل، ثم طبقي ظلال العيون الوردية أو النحاسية على الجفن المُتحرك بحسب رغبتك، ثم طبقي الجليتر اللامع على الجفن المتحرك مع تطبيق ظلال العيون الأبيض اللامع أسفل الحاجبين مباشرة وعند الزاوية الداخلية للجفن باتجاه "مدمع" العين، وطبقي البلاشر الوردي أو الخوخي على الخدود بحسب لون ظلال العيون الذي قمتِ بتطبيقه على الجفن المتحرك، ويمكن وضع أحمر شفاه لافتٍ من خلال تغطية الشفاه بالقلم الخاص، ثم وضع أحمر شفاه لامعٍ أو سائل.

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نصائح عند تطبيق المكياج للعروس

مكياج عروس لامع من خبيرة التجميل تهاني -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمكياج مثالي استخدمي الأصابع لتطبيق كريم الأساس للحصول على تغطية كاملة مع فرشاة لتغطية متوسطة إلى كاملة لتطبيق البودرة على المناطق الدهنية، وحددي أعلى الحاجبين باستخدام القلم أو البودرة لشد الوجه، وعند البدء بتطبيق أحمر الشفاه طبقيه من مقدمة خط الشفاه العلوي ومديه إلى زوايا الفم، مع الاقتراب من المرآة قدر المستطاع عند رسم الكحل فوق العينين، وإمالة الرأس لأعلى عند النظر إلى المرآة وجلب الذقن باتجاهها والنظر لأسفل عند تطبيقه، والبدء من الزاوية الداخلية إلى الخارجية، وتذكري أنه للحصول على أساس خالٍ من العيوب يجب معرفة نوع البشرة، وذلك بالنّظر إلى العروق في المِعصَم، فإذا كانت العروق لونها أخضر فإنّ ذلك يعني أنّ نوع البشرة دافئة، ويُناسبها الأساس بالألوان المشمشيّة، وإذا كانت العروق زرقاء، فإن ذلك يعني أنّ نوع البشرة باردة، ويُناسبها الأساس بالألوان الصّفراء، مما يجعل الأساس غير واضح بسهولة مقارنةً مع الرّقبة.

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